Tipps: Günstige Handys, Smart Speaker, Smart-TV & mehr

Das Weih­nachts­fest steht bevor. Somit stellt sich auch wieder die Frage nach mögli­chen Geschenken - viel­leicht sogar aus dem Tele­kom­muni­kations- oder Multi­media-Bereich. Wir haben unseren Radio- und TV-Spezia­listen Michael Fuhr ins Podcast-Studio einge­laden, um über Geschenk-Ideen zu spre­chen.

Darüber spre­chen wir heute

Podcast zu Geschenke-Tipps

Bild: teltarif.de Ein neues Smart­phone dürfte in vielen Fällen auch heute noch ganz oben auf dem Wunsch­zettel stehen. Sei es, um ein älteres Modell zu ersetzen oder auch, um neue Tech­niken wie 5G nutzen zu können. In unserem aktu­ellen Podcast spre­chen wir darüber, dass selbst ein 5G-taug­liches Mobil­telefon nicht mehrere hundert Euro kosten muss.

Immer beliebter werden auch Smart­wat­ches. Muss es unbe­dingt die Apple Watch Ultra für annä­hernd 1000 Euro sein? Schließ­lich gibt es solche Uhren zum Teil auch schon für weniger als ein Zehntel dieses Betrags - wenn auch von weniger bekannten Herstel­lern.

Und dann wären da noch Multi­media-Artikel wie DAB+-Radios, Smart Speaker oder Smart-TV-Geräte. Wenn es nicht gleich ein neuer Fern­seher sein muss, könnte das schon vorhan­dene Modell mit einem Strea­ming-Stick aufge­rüstet werden. Wir spre­chen im Podcast aber auch über die Möglich­keit, wie sich Apps und/oder Abon­nements - etwa für Netflix oder DAZN - verschenken lassen.

