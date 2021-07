Kurztest Nokia 105/110: Einfach 4G und VoLTE

Zum Lieferumfang gehören: Ladegerät mit USB-Ladekabel, Einfachstkopfhörer, Akku BL-5C, Handy und Kurz-Anleitung

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Es soll Menschen geben, die möchten ein Mobil­telefon, um Tele­fonieren zu können. Richtig altmo­disch per Sprache. SMS-Text­nach­richten sind da schon Teufels­zeug, werden maximal gelesen, aber nie aktiv verschickt.

Diese Ziel­gruppe schwört auf die legen­däre Marke Nokia. Witze vom Nokia-Modell 3310, das bei Ausgra­bungs­arbeiten in Ägypten mit noch drei Balken Akku gefunden wurde, haben einen realis­tischen Hinter­grund. "Damals" waren Akku­lauf­zeiten von einer Woche oder mehr einfach normal, wenn man nicht pausenlos am Handy "gedad­delt" hat. Zum Lieferumfang gehören: Ladegerät mit USB-Ladekabel, Einfachstkopfhörer, Akku BL-5C, Handy und Kurz-Anleitung

Foto: Henning Gajek / teltarif.de

3G-Abschal­tung schafft Hand­lungs­bedarf

Diese Ziel­gruppe wurde nun von ihrem jewei­ligen Anbieter "aufge­schreckt", weil sie noch SIM-Karten haben, die viel­leicht nur 2G und viel­leicht gerade noch 3G beherr­schen, doch 3G ist Geschichte, und als diese SIM-Karten entwi­ckelt und produ­ziert wurden, war von 4G noch gar nicht die Rede.

Ergo besteht hier Hand­lungs­bedarf. Wer ein einfa­ches Tasten­telefon in Barren­form möchte, hat nicht viel Auswahl auf dem Markt. Einige Elek­tronik-Versand-Kauf­häuser liefern "senio­ren­gerechte" 2G-fähige Handys mit schönen großen Tasten, die aber nur 2G und sonst nichts können. Was aber tun, wenn die 2G-Versor­gung ganz langsam ausdünnt und 4G die neue Norma­lität ist?

Nokia: Einziger Hersteller von 4G-fähigen Feature Phones?

Bleibt wieder Nokia. Dass dieses Unter­nehmen seine Handy­sparte zwischen­zeit­lich an Micro­soft "ausge­lagert" hatte, hat die Ziel­gruppe wohl kaum mitbe­kommen. Inzwi­schen wird die Kult­marke vom Unter­nehmen HMD Global betreut, die wohl schon irgendwo wissen, welchen "Wert" ihre Marke hat, aber trotzdem hin- und herge­rissen sind, wo sie ihre Nische im Markt finden sollen und sich einfach nicht trauen, den Kunden genauer zuzu­hören.

Erste 4G-Einfach-Handys schon im Markt

Einfache Tasten-Tele­fone mit 4G hat Nokia seit einiger Zeit im Programm. Denken wir an die Wieder­auf­lage der kultigen "Banane" namens 8110 4G oder das 2720 4G. Und jetzt gehen zwei neue Geräte an den Start: Das Nokia 105 und der größere Bruder Nokia 110. Beide Geräte können 4G, zumin­dest auf einem von zwei SIM-Karten-Schächten.

Das 110 hat noch eine ultra­ein­fache Kamera an Bord und verträgt micro-SD-Spei­cher­karten, worüber man Musik hören kann, falls der einge­baute UKW-FM-Radio-Empfänger nichts Passendes bieten sollte. Empfang ist auch ohne Kopf­hörer-Kabel möglich. Für den echten Stereo-Genuss können die beigepackten Einfachst-Hörer mit Mikrofon heran­gezogen werden.

Mit dem Nokia 105/110 kann man Telefonieren und sogar Surfen, im Bild die Homepage von teltarif.de.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Das Kult-Spiel Snake gehört auch dazu und es ist - oh Wunder - sogar ein Opera Mini Internet-Browser einge­baut. Der könnte aber bei der Ziel­gruppe viel­leicht nicht so gut ankommen, denn das 1,8-Zoll-(4,6-cm)-Display ist ziem­lich winzig und man braucht ein gutes Vergrö­ßerungs­glas oder eine starke Brille. Aber immerhin, einfache Webseiten können aufge­rufen werden, sogar teltarif.de funk­tio­niert (siehe Bild). Ob das prak­tisch ist: Nun ja.

Proto­typen erprobt

Die Test­muster waren noch im Versuchs­sta­dium und spra­chen nur Viet­name­sisch, Englisch oder Chine­sisch. Man darf ein solches Gerät keinen Spiel­kin­dern in die Hände geben, sonst wird es knifflig. Die Serien-Geräte, die in Kürze in den Läden eintreffen, werden natür­lich Deutsch und weitere euro­päi­sche Spra­chen spre­chen, und es gibt dann auch im Gegen­satz zum Ford Auto­modell "T" auch andere Farben als schwarz. Beide Modelle nehmen zwei Nano-SIM-Karten auf, das 110 auch eine Micro-SD Speicherkarte. Das 110 hat eine Einfachst-Kamera.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de

Zweimal Nano-SIM

Das Gerät verlangt ein bis zwei SIM-Karten im Nano-Format. Beim Einlegen dreimal hinschauen, in welcher Rich­tung die Karten einzu­legen sind. Es ginge auch andersrum, dann würde auf Dauer der Halter verbiegen und man bliebe ohne Netz. LTE gabs bei den Test­mus­tern nur in Slot 1 und die SIM-Karte von Blau im o2-Netz wollte sich partout nicht ins 4G-Netz einbu­chen, mit Telekom und Voda­fone ging das sofort. Ob da Nokia noch ein Update liefert?

Erfreu­lich ist, dass der Lade­anschluss dem Micro-USB-Stan­dard entspricht, und mit dem rich­tigen Daten­kabel (nicht im Liefer­umfang) den externen PC sogar als "U-Disk" erkennt. Der PC hingegen blieb ratlos, vermut­lich fehlen noch passende Treiber.

Als Akku wird der "Stan­dard-Akku" BL-5C beigepackt, der inzwi­schen sogar bei einfa­chen Koffer­radios und anderen Geräten beigepackt wird. Nokia hat hier einen (heim­lichen) Stan­dard gesetzt.

Ankom­mende SMS-Nach­richten werden auf Wunsch vorge­lesen, aktuell nur in Englisch, was beson­ders lustig klingt, wenn die Stimme mit chine­sischem Akzent sich an deut­scher Sprache versucht.

Attrak­tiver Preis

Preis­lich dürfte es beim Modell 105 ohne Kamera, ideal für Arbeit­geber, die pani­sche Angst vor Werks­spionen haben, bei 35 Euro losgehen. Das Modell 110 könnte so um die 50 Euro kosten. Wer jetzt nach Lesen des Beitrags in den Laden stürzt, muss aufpassen: Derzeit sind noch die Vorgänger-Modelle in den Regalen, die von 4G noch nie etwas gehört haben!

Als Liefer­termin für Nokia 105 und 110 wird das dritte Quartal (Herbst/Vorweih­nachten) ange­peilt. Und dann könnte so ein Gerät als echtes "Notfall"-Handy unter dem Weih­nachts­baum liegen, da es klein ist und wenig Akku braucht, also ideal, wenn mal wieder der Himmel kräftig weint.

