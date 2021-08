Alternativer Musiksender egoFM expandiert auf DAB+

egoFM auf DAB+

Expan­sions­pläne: Das Unter­nehmen audio.digital als Platt­form­betrei­berin hat dem Privat­sender egoFM im DAB+-Netz das Versor­gungs­gebiet Nord­rhein-West­falen (Kanal 9D) eine digi­tale Über­tra­gungs­kapa­zität zur Nutzung für zehn Jahre zuge­wiesen. Der Sende­betrieb soll laut der Media Broad­cast-Tochter am 1. November 2021 starten.

"Wir freuen uns sehr, mit dem DAB+ Netz Nord­rhein-West­falen unser Sende­gebiet ausweiten zu können. Damit errei­chen wir zusätz­lich poten­ziell 18 Millionen Einwohner in einer größ­ten­teils urban geprägten Region - aus unserer Sicht das perfekte Hörer­publikum für einen Sender wie egoFM", so Geschäfts­führer Chris­tian Stroh­meier.

Viel Musik gegen den Main­stream

Kern des Konzepts von egoFM ist es, Jugend­lichen das Radio wieder näher­zubringen. Dies geschieht durch eine enge Verknüp­fung mit dem Internet, durch aktive Programm­mit­gestal­tung Jugend­licher und mithilfe eines breiten Musik­ange­bots. Dieses besteht aus Musik gegen den Main­stream - von Elec­tronic Pop und diversen Black-Musik-Stilen wie zum Beispiel R&B, Hip-Hop, Rap, Reggae, Soul, Alter­native Rock, Britpop, Inde­pen­dent Pop/Rock bis hin zu Dance oder Club-Music. Als "Radio für Musi­kent­decker" ist das aus Bayern stam­mende Programm inzwi­schen zu einer starken Marke geworden.

egoFM ist bereits in Bayern, Baden-Würt­tem­berg und Sachsen (Leipzig und Frei­berg) über DAB+ zu hören. Per Overs­pill werden hier­über auch Teile von Hessen und Rhein­land-Pfalz digital-terres­trisch versorgt, etwa die Vorder­pfalz (Ludwigs­hafen, Neustadt/Wein­straße, Landau) und das Rhein-Main-Gebiet (Hanau, Offen­bach, Teile von Frank­furt, Wies­baden und Mainz). Inter­esse hat der Anbieter auch an einer digital-terres­tri­schen Verbrei­tung in Thüringen. Ambi­tionen auf einen bundes­weiten Sende­platz im zweiten Bundesmux hatte man 2020 zurück­gestellt.

