Editorial: Huawei - Technik vs. Politik

Der Tech­nologie-Liefe­rant Huawei ist aktuell auf Welt-Tournee, zuletzt unter anderem in Paris. In Gesprä­chen mit TK-Indus­trie-Vertre­tern, Netz­betrei­bern und Verant­wort­lichen des Gast­gebers wird klar: Huawei hat für fast alle Probleme der digi­talen Kommu­nika­tion und Vernet­zung eine Lösung. Doch es gibt eine poli­tische Kompo­nente, die Sorgen bereitet.

Wie "sicher" ist Huawei?

Huawei skizziert die Zukunft mit 5,5G und hat für jedes Detail eine Lösung. Doch welche Rolle spielt die Politik?

Foto: Henning Gajek / teltarif.de In Europa gilt Huawei bei der Politik mindes­tens als "proble­matisch". Austra­lien schließt sämt­liche Technik aus China kate­gorisch aus. Für 4G/5G-Netze darf Huawei - je nach Land - noch Sende­anlagen (RAN) liefern, aus dem Core (Vermitt­lungs­kern mit Kunden­daten­banken) müssen sie draußen bleiben. Die Deut­sche Telekom setzt neuer­dings im 5G-Kern auf den Ameri­kaner Mavenir, andere auf die Euro­päer wie Ericsson oder Nokia beispiels­weise.

Ist Open RAN eine Lösung?

West­liche Netz­betreiber hoffen auf Open RAN. Die Idee ist, viele Netz­funk­tionen auf altbe­währten X86-Prozes­soren laufen zu lassen und möglichst viel mit Soft­ware zu "erschlagen", aber das erfor­dert penible Tests, ob die Kompo­nenten zusam­men­passen, das tun, was sie sollen und ob sie sicher gegen Angriffe von außen sind.

Huawei setzt hingegen auf Single-RAN, mit speziell dafür entwi­ckelten sehr schnellen Signal-Prozes­soren, und "schmun­zelt" über das Open-RAN-Konzept, das noch lange nicht markt­reif zu sein scheint. Single-RAN funk­tio­niert sehr gut, nur der Netz­betreiber muss dann die Signal-Aufbe­rei­tung und die Sende­end­stufen beim glei­chen Liefe­ranten kaufen.

Und das Klima?

Politik hin, Sicher­heit her: Die Themen Klima, Umwelt, Nach­hal­tig­keit und so weiter können nur mit aller­neuster hoch­leis­tungs­fähiger Technik gelöst werden. Die Daten­mengen steigen ins Uner­mess­liche. Mit der heute schon verbauten Technik würde der Strom­ver­brauch in untrag­bare Dimen­sionen steigen. Die Kunst der Inge­nieure ist es also, den Strom­ver­brauch trotz größerer Daten­mengen wenigs­tens gleich zu belassen oder noch besser insge­samt zu senken.

Huawei zeigt Lösungen und Vorschläge auf, die so oder ähnlich früher oder später auch bei den Mitbe­wer­bern lieferbar sein sollten, viel­leicht aber auch nicht.

Hohe Qualität - güns­tiger Preis

Spricht man mit euro­päi­schen Netz­betrei­bern, so wird einem klar gesagt, dass die Produkte von Huawei eine hohe Qualität zu einem enorm güns­tigen Preis bieten. Man möchte darauf ungern verzichten, hat aber neben Huawei auch bereits andere Liefe­ranten einbe­zogen, um im Falle eines Falles flexi­bler und sicherer sein zu können.

Huawei-Vertreter sind stolz darauf, als privates Unter­nehmen in China erfolg­rei­cher als die teil- oder ganz­staat­liche Konkur­renz­unter­nehmen aus dem Reich der Mitte zu sein. Aus der aktu­ellen Politik halte man sich raus und die chine­sische Politik mische sich auch nicht in die eigenen Geschäfte ein, wird beteuert.

Die poli­tische Kompo­nente

Chinas Staats­füh­rung leidet unter dem Trauma, dass in der früheren Geschichte verschie­dene auslän­dische Mächte die Geschicke des Landes bestimmen wollten. Das möchte man auf gar keinen Fall wieder haben. Und zu Gesamt-China gehöre nach dort herr­schender Lehr­mei­nung auch die Insel Taiwan. Im Übrigen verbittet sich das poli­tische China über­haupt jegliche Einmi­schung in "innere Ange­legen­heiten".

Aus dieser "Angst" heraus wurde dort z.B. eine "goldene Fire­wall" instal­liert, in der verzwei­felten Hoff­nung, gewisse Infor­mationen aus China "fern" halten zu können. Das soziale Verhalten der Bürger wird mit Apps über­wacht. Der Schwer­punkt liegt dort auf dem Kollektiv, weniger auf dem Indi­viduum, das wider­spricht west­lichen Werten enorm.

Komplette Abkopp­lung?

Nun könnte der Westen sagen, „Good bye, China“, und konse­quent alle Bezie­hungen dorthin einstellen. Das würde bedeuten, güns­tige Smart­phones, Handys, Laptops, Computer, Küchen­geräte, Spiel­zeuge, Beklei­dung, Autos und so weiter wären zunächst Geschichte. Nur: Vergleich­bare Produk­tionen in Europa gibt es entweder nicht oder sie wären empfind­lich teurer.

Und Amerika?

Amerika ist frus­triert, dass die Chinesen so erfolg­reich sind. Amerika ist viel­leicht auch frus­triert, weil es dem Vernehmen nach bei der chine­sischen Technik keine Hinter­türen gibt, wo neugie­rige US-Geheim­dienste mitlesen oder mithören könnten.

Süffi­sant weisen chine­sische Gesprächs­partner darauf hin, dass die Ameri­kaner Kanz­lerin Merkel abge­hört hätten, sie jedoch nicht.

US-Regie­rung schadet Google?

Das Verbot der Nutzung bestimmter Google-Dienste hat Huawei einen schweren Schlag versetzt. Doch lang­fristig schadet Amerika mit dem Verbot von Google-Diensten in Huawei-Tele­fonen wohl auch sich selbst. Denn Huawei hat als Reak­tion das Betriebs­system Harmony OS entwi­ckelt, das sich noch „in der Start­phase“ befindet.

Es sei, so Einge­weihte, durchaus denkbar, dass Harmony OS nicht nur auf Geräten von Huawei, sondern später auch von anderen chine­sischen Herstel­lern ausge­lie­fert werden könnte. Ist es denkbar, dass die west­lichen Kunden Spaß an diesem System finden und schließ­lich komplett auf Google verzichten, falls Harmony OS güns­tiger und besser sein sollte? Im Gegenzug würde China mehr „Einblick" in die west­liche Nutzer­welt bekommen, was sicher auch nicht jedem Kunden recht sein dürfte.

Es soll einfach nur funk­tio­nieren

Viele Kunden möchten heute funk­tio­nie­rende Technik, sich aber mit dem Einrichten, dem Betrieb oder der Fehler­suche nicht beschäf­tigen. Ergo haben die Systeme Wartungs­zugänge. Die Tech­niker des Herstel­lers müssen die Netze und Systeme des Kunden gut kennen, um helfen zu können. Das ist ja eigent­lich normal. Bleibt bei Produkten aus China die drohende Unge­wiss­heit, ob und inwie­weit die poli­tische Führung Chinas tatsäch­lich bereits „mitlauscht“ oder sich diese Option noch offen hält.

Es ist wie mit dem Küchen­messer. Man kann damit Brot schneiden oder schlim­mere Dinge tun.

Was tun?

Wir sollten wachsam bleiben, einen Plan B haben und uns nicht alleine auf Technik und Produkte aus China verlassen. Das poli­tische China hat klare Vorstel­lungen, die mit unseren Werten und Vorstel­lungen kolli­dieren. Unsere Politik hat die Aufgabe, das der chine­sischen Politik im perma­nenten Dialog zu vermit­teln.

Was können wir an der Basis tun? Wir können uns gründ­lich infor­mieren und selbst entscheiden, welche Produkte wir wirk­lich brau­chen und kaufen und nutzen. Wir sollten einen Plan B in der Tasche haben. Als leuch­tendes Beispiel zeigen, wie eine bessere Welt aussehen kann. Ohne Krieg und Gewalt. Nur, die gibt es nicht zum Null­tarif. Und beim Geld hört für viele der Spaß schnell auf.

