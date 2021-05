Edison: "E-Mail gibt jedem eine Online-Identität"

Mitten im kali­for­nischen Silicon Valley sitzt Edison Soft­ware. Das Start Up hat sich zum Ziel gesetzt, der betagten E-Mail neues Leben einzu­hau­chen. Darüber spre­chen wir mit Co-Foun­derin Hetal Pandya.

Hetal Pandya ist Mitbegründerin von Edison Software

Foto: Edison Software Im kali­for­nischen San Jose, mitten im Silicon Valley, sitzt das Start Up "Edison Soft­ware". Mit einem kleinen Führungs­team hat sich das Unter­nehmen auf E-Mail-Tech­nologie für Privat­anwender und Geschäfts­kunden spezia­lisiert. In den USA bereits sehr erfolg­reich, will die Firma nun mit ihrem neuen Produkt "OnMail" welt­weit durch­starten. Darüber spre­chen wir mit Edison-Mitbe­grün­derin Hetal Pandya.

teltarif.de: Hetal, erzählen Sie uns etwas über Edison, die Firma hinter OnMail.

Hetal Pandya: Das Team von Edison hat es sich zur Aufgabe gemacht, Verbrau­chern bei ihrer tägli­chen Arbeit mit E-Mails zu helfen. Sie empfinden eben diese Arbeit als zeit­auf­wändig, ermü­dend und belas­tend. Wir möchten ein höheres Niveau an Produk­tivität und Kommu­nika­tions­erfah­rung bieten, welche sich viele Menschen im Bereich E-Mail wünschen. Aus diesem Grund haben wir uns zum Ziel gesetzt, der Welt einen funk­tio­nellen und wett­bewerbs­fähigen E-Mail-Service vorzu­stellen, der einen moder­neren Leis­tungs­umfang bietet.

Wir glauben, dass OnMail die beste Lösung für alle zentralen E-Mail-Probleme ist, nicht nur aus Sicht von Benut­zer­freund­lich­keit und Leis­tung, sondern auch aus Perspek­tive des Daten­schutzes. Ein werbe­finan­ziertes Geschäfts­modell lehnen wir wegen seiner "heim­tücki­schen" Natur ab. Statt­dessen arbeiten wir daran, Verbrau­cher darüber aufzu­klären, warum bestimmte Arten von werbe­basierten und kosten­losen Produkten nicht in ihrem besten Inter­esse sind und wie unsere Abon­nements in Kombi­nation mit dem optio­nalen forschungs­gestützten Geschäfts­modell lang­fristig bessere Lösungen ergeben. Hetal Pandya ist Mitbegründerin von Edison Software

Foto: Edison Software

teltarif.de: Es gibt viele (kosten­freie) E-Mail-Dienste auf dem Markt. Was macht OnMail anders?

Hetal Pandya: Welt­weit sind haupt­säch­lich drei große E-Mail-Dienste im Gebrauch, welche vor mehr als zwanzig Jahren entwi­ckelt wurden und jeweils ihre eigenen Nach­teile haben. Im Gegen­satz zu den großen Provi­dern, die kosten­lose E-Mail-Dienste anbieten, sind wir ein unab­hän­giges Unter­nehmen und einer anderen Philo­sophie mit Blick auf das Nutzer­erlebnis. Wir glauben nicht an das werbe­finan­zierte Modell, bei dem Verbrau­cher täglich auf Werbung fokus­siert werden und unser Unter­nehmen hat im Gegen­satz zu anderen Firmen keinen Anreiz, dies zuzu­lassen.

Darüber hinaus verfügt der kosten­lose OnMail-Tarif über Funk­tionen, die konkur­rie­rende E-Mail-Dienste nicht bieten. Wir ermög­lichen Benut­zern zum Beispiel das Anhängen und Senden von Dateien mit einer Größe von bis zu 100 MB, revo­lutionär ist die Funk­tion "Absender akzep­tieren", mit der Benutzer auswählen können, welche Nach­richten über­haupt bei ihnen eingehen können. "Spio­nage­pixel" werden außerdem immer auto­matisch blockiert.

teltarif.de: Wie viele Nutzer hat die App, insbe­son­dere auch in Deutsch­land?

Hetal Pandya: Wir veröf­fent­lichen keine konkreten Zahlen für die USA oder EU, können jedoch sagen, dass bereits hundert­tau­sende Nutzer unsere iOS- und Android-Apps für Edison Mail herun­ter­geladen haben. Unser OnMail-Service, bei dem Verbrau­cher ihre eigene E-Mail-Adresse wie robert@onmail.com erhalten können, ist brandneu und wurde erst in den vergan­genen zehn Tagen gestartet

teltarif.de: Einen "kosten­losen" E-Mail-Dienst zu verwenden bedeutet, man zahlt in der Regel mit seinen Nutzer­daten. Wie verdient Edison Geld?

Hetal Pandya: Wir bieten sowohl kosten­lose als auch kosten­pflich­tige OnMail-Tarife an. Verbrau­cher haben dabei die Wahl, ob sie sich für das daten­schutz­ori­entierte E-Commerce-Forschungs­panel (anony­misiert und aggre­giert) in unserem Edison Trends-Geschäfts­kun­den­pro­dukt entscheiden.

teltarif.de: Was ist der wesent­liche Unter­schied zwischen Edison Mail und der neuen OnMail-App?

Hetal Pandya: OnMail ist ein E-Mail-Dienst, der von Edison entwi­ckelt wurde. Mit OnMail können Sie eine neue E-Mail-Adresse @OnMail.com oder eine benut­zer­defi­nierte Domain Ihrer Wahl erstellen und auf einzig­artige, moderne E-Mail-Funk­tionen wie "Absender akzep­tieren" zugreifen, große Anhänge senden, Postein­gänge teilen sowie E-Mail-Vorschläge zum Abbe­stellen und Nach­ver­folgen von Nudges erhalten. Wir verfügen über ein Import­kon­tosystem, um all diese Funk­tionen in vorhan­denen Konten und darüber hinaus zu nutzen.

Dies sind Funk­tionen, welche wir nur als E-Mail-Dienst­anbieter entwi­ckeln konnten (im Gegen­satz zu einem E-Mail-Client eines Dritt­anbie­ters). Edison Mail ist die führende unab­hän­gige E-Mail-App (Client), welche von Edison entwi­ckelt wurde, um alle Konten von verschie­denen E-Mail-Anbie­tern wie Google Mail, Outlook, iCloud und anderen an einem Ort zu verwalten. Während OnMail mit Edison Mail kompa­tibel ist, bietet die Client-App nicht die verbes­serte E-Mail-Erfah­rung unseres neuen Services.

teltarif.de: Welche neuen Funk­tionen sind für OnMail geplant?

Hetal Pandya: Noch in diesem Jahr werden wir für OnMail eine mobile App für Android, eine Kalen­der­funk­tion, Yahoo- und Micro­soft Exchange-Unter­stüt­zung sowie die Zwei-Faktor-Authen­tifi­kation einführen.

teltarif.de: Ist es möglich, OnMail mit verschie­denen E-Mail-Apps zu nutzen?

Hetal Pandya: Derzeit ist OnMail nur in Kombi­nation mit Edison Mail sowie unseren OnMail-Apps verfügbar.

teltarif.de: E-Mail ist eine der ältesten Tech­nolo­gien im heutigen Internet. Wird diese in Zukunft weiter exis­tieren? Beispiels­weise spielen Messenger eine zuneh­mend bedeu­ten­dere Rolle in der Kommu­nika­tion.

Hetal Pandya: Ja. E-Mail ist einer der allge­gen­wär­tigsten Kommu­nika­tions­kanäle und wächst von Jahr zu Jahr. Nach unserer Analyse stieg das E-Mail-Volumen allein im Jahr 2020 um bis zu 34 Prozent. Jeder Mensch benö­tigt eine E-Mail-Adresse als Online-Iden­tität, um sich für einen Job zu bewerben, ein Konto zu erstellen, einzu­kaufen oder soziale Medien zu nutzen und vieles mehr. E-Mails bleiben erhalten, und deshalb haben wir das Nutzer­erlebnis auf die Bedürf­nisse der ständig verbun­denen digi­talen Verbrau­cher von heute abge­stimmt.

teltarif.de: Was soll mit OnMail konkret erreicht werden?

Hetal Pandya: Ziel ist den Konsu­menten die Wahl zwischen einem kosten­losen E-Mail-Dienst im Vergleich zu kosten­freien aber werbe­basierten Geschäfts­modellen anderer Unter­nehmen zu bieten.

teltarif.de: Gibt es neben E-Mail weitere Produkte, an denen Edison arbeitet?

Hetal Pandya: Unsere Flagg­schiffe sind Edison Mail (iOS, Android, Mac) und OnMail (Webmail und iOS). Ein weiteres unserer Produkte ist darüber hinaus Edison Trends, die welt­weit vertrau­ens­wür­dige Quelle für E-Commerce-Forschung, welche sich speziell an die Restau­rant- und Einzel­han­dels­branche richtet.

teltarif.de: Hetal, vielen Dank für das Gespräch.

Zur Person: Hetal Pandya

Hetal Pandya ist Mitbe­grün­dern und Vice Presi­dent Marke­ting bei Edison Soft­ware. Zuvor leitete Sie das Produkt­manage­ment und Marke­ting bei Nuance Commu­nica­tions, Micro­soft und Nortel Networks. Sie enga­giert sich aktiv für die Förde­rung von Frauen in MINT-Fächern und als "Angel Investor".

In einem weiteren Inter­view spra­chen wir mit Ookla-CEO Doug Suttles über den Opti­mie­rungs­bedarf bei der Geschwin­dig­keit von Breit­band­ver­bin­dungen.