EDEKA-smart-Aktion: "50 Prozent Rabatt" auf das Starterset

Unter EDEKA smart werden Prepaid-Tarife im Telekom-Netz vermarktet. Der Discounter wirbt derzeit mit einer "Black Week"-Aktion. Auf ausge­wählte Star­ter­sets gibt es "50 Prozent Rabatt". Gemeint sind verschie­dene "kombi-Tarife", bei denen Neukunden zum Vertrags­abschluss einen gerin­geren einma­ligen Karten­preis zahlen.

Das sind die Details der Aktion von EDEKA smart, die noch bis zum 28. November läuft.

EDEKA-smart-Aktion: Details

EDEKA-smart-Aktion

Screenshot: teltarif.de, Quelle: edeka-smart.de Im Rahmen der Black Week genannten Aktion von EDEKA smart rabat­tiert werden die Tarife kombi S, kombi M, kombi L und kombi XL. Bis zum 28. November gibt es bei den genannten Tarifen einen Rabatt von 50 Prozent auf den zum Vertrags­abschluss fälligen einma­ligen Karten­preis. Neukunden können sich für eine physi­sche SIM oder eine eSIM-Bestel­lung entscheiden.

Alle Tarife verfügen über LTE Max, was laut Daten­blatt bis zu 300 MBit/s im Down­load bedeutet. Während im Tarif kombi S 50 Minuten und 50 SMS in alle deut­schen Netze enthalten sind, verfügen die Tarife kombi M, kombi L und kombi XL über eine Minuten-SMS-Flat in alle deut­schen Netze.

Im Tarif kombi S sind 1 GB Daten­volumen inklu­diert, Kosten­punkt: 4,95 Euro pro Abrech­nungs­zeit­raum. Zum Start redu­ziert sich der einma­lige Karten­preis auf 2,47 Euro. Ein Daten­volumen von 5 GB zum Preis von 9,95 Euro pro Abrech­nungs­zeit­raum gibt es im Tarif kombi M. Akti­ons­weise redu­ziert sich der einma­lige Karten­preis auf 4,96 Euro. Im Tarif kombi L gibt es 9 GB Daten­volumen zum Preis von 14,95 Euro pro Abrech­nungs­zeit­raum. Für Neukunden redu­ziert sich der einma­lige Karten­preis bei Abschluss bis zum 28. November auf 7,47 Euro.

Der Tarif kombi XL wartet mit 20 GB Daten­volumen im Telekom-Netz auf. Pro Abrech­nungs­zeit­raum werden 24,95 Euro fällig. Im Rahmen der Black-Week-Aktion beläuft sich der einma­lige Karten­preis für Neukunden auf 12,47 Euro.

Sollten Ihnen die Kondi­tionen der EDEKA-smart-Tarife nicht zusagen, empfehlen wir Ihnen den Blick in unseren Handy­tarife-Vergleich. Dort können Sie sich Tarife nach Ihrem indi­vidu­ellen Nutzungs­ver­halten ange­passt anzeigen lassen.