Edeka smart: Mobilfunktarife werden aufgewertet

Nachdem die Telekom ihre Magenta-Prepaid-Tarife mit mehr Daten­volumen und mehr Gesprächs­minuten "aufge­wertet" hat, dürfen nun die Zweit­ver­markter wie Edeka smart nach­ziehen.

Ab dem 30. Mai 2022 können Bestands- und Neukunden in den über die Handels­kette Edeka ange­botenen Edeka-smart-Tarifen länger tele­fonieren und mehr surfen – ohne Zusatz­kosten. Es gibt 1 GB mehr Daten­volumen plus eine Flat in alle deut­schen Netze in den kombi-Tarifen M-XL und im Jahres­paket Premium. Zusätz­lich sind Surfen und Tele­fonieren im Telekom-Mobil­funk­netz mit LTE max nun auch mit einer eSIM für Neukunden in allen Tarifen möglich.

Opti­mierte Tarif­optionen

Die vier Smart-Tarife von Edeka werden aufgewertet, auch für Bestandskunden

Foto: Edeka Edeka smart wertet die Tarife mit zusätz­lichen Daten­volumen sowie einer Flat in alle deut­schen Netze (Minuten und SMS) auf. Neu- und Bestands­kunden erhalten ab dem 30. Mai 2022 "High­speed-Volumen" mit LTE max, was bedeutet, sie können so schnell surfen, wie es der lokale Telekom-Mobil­funk-Sender und die Netz­last erlauben. Das maxi­male Limit liegt bei 300 MBit/s. Im Jahres­paket "Premium" erhöht Edeka das monat­liche Daten­volumen von 2 GB auf 3 GB.

Alle Kombi-Tarife und das "Jahres­paket Premium" enthalten nun eine Allnet Flat in alle deut­schen Fest- und Mobil­funk-Netze (für Minuten und SMS). Es ist zu beachten, dass Anrufe zu Sonder­ruf­num­mern (z.B. mit den Vorwahlen 0180, 0700, 0137, 0900 etc.) aber auch zu Funk­ruf­netzen (0164, 0168) nicht inklu­sive sind. Anrufe ins Ausland gehören eben­falls nicht dazu.

Edeka macht darauf aufmerksam, dass die Aufwer­tung der Tarife für alle Bestands­kunden der aktu­ellen Tarif­gene­ration mit der nächsten Tarif­ver­län­gerung oder Tarif­neu­buchung auto­matisch erfolgt. Dahin­gegen müssen Magenta-Prepaid-Kunden bei der Telekom den Tarif­wechsel über die Hotline oder im Kunden­center im Internet selbst anstoßen.

eSIM: "Ressour­cen­scho­nender und nach­hal­tiger"

Mit der Einfüh­rung der eSIM (elek­tro­nische SIM als Soft­ware-Down­load) für Neukunden möchte Edeka "nach­hal­tigeren Mobil­funk anbieten", weil dadurch viel Plastik für die SIM-Karte gespart werden kann. Wer aller­dings noch kein eSIM-kompa­tibles Endgerät besitzt oder auch künftig auf die „klas­sische“ Vari­ante setzen möchte, erhält diese weiterhin bei Edeka smart, betont das Unter­nehmen.

Seit dem Marken­launch im Jahre 2018 spendet Edeka smart für jedes verkaufte Startset einen Euro an den WWF. Seit 2021 gehen alle Spenden an das regio­nale WWF-Projekt "Urwald von morgen" in der Bran­den­bur­gischen Ucker­mark (nord-östlich von Berlin).

Edeka Mobil nicht betroffen

Edeka war zunächst im Netz von Voda­fone unter dem Marken­namen Edeka Mobil gestartet. Wer eine solche Karte noch verwendet und nicht zu Edeka smart umge­zogen ist, kann die Karte im Voda­fone-Netz weiterhin verwenden. Zum Aufladen des Gutha­bens sind regu­läre Voda­fone "CallYa"-Codes oder Gutscheine zu verwenden, die es in vielen Super­märkten (auch außer­halb von Edeka) und an Tank­stellen gibt. Die Tarif­ver­bes­serungen von Edeka smart gelten für Kunden von Edeka Mobil nicht.

