EDEKA smart startet heute: Prepaid, LTE und Telekom-Netz

EDEKA smart ab heute verfügbar Die Webseite von EDEKA smart weist bereits seit einigen Tagen auf den bevorstehenden Start der neuen Mobilfunkmarke hin. Der Countdown endet heute Mittag um 12 Uhr. Fortan werden die von der Telekom Deutschland Multibrand GmbH über die Vertriebskanäle von EDEKA vermarkteten Tarife im Handel erhältlich sein.

Wie die Kundenbetreuung von EDEKA smart vorab auf Anfrage verriet, sollen die SIM-Karten über die Webseite der Marke verkauft werden. Zudem seien die Startersets zunächst in "einigen EDEKA-Märkten" erhältlich. Innerhalb eines Monats will der Lebensmittelhändler die Startpakete den Angaben zufolge in allen Läden anbieten.

Das Starterset kostet 9,95 Euro, wobei Interessenten den Kaufpreis in Form von 10 Euro Startguthaben wieder zurückbekommen. Das entspricht den Konditionen, die Interessenten auch für eine SIM-Karte für die Telekom-Prepaidtarife zahlen, die unter dem Markennamen MagentaMobil Start verkauft werden.

Tarife bislang nicht offiziell mitgeteilt

Bislang keine offiziellen Informationen gibt es zu den Tarifen von EDEKA smart. Telekom-Pressesprecher Georg von Wagner hatte eine Anfrage im Kommentarbereich unter der Pressemitteilung auf der Webseite des Unternehmens zunächst mit der Angabe beantwortet, es handele sich um ein Abbild des Telekom-Prepaid-Portfolios mit Ausnahme des MagentaMobil Start XL. Mittlerweile wurde diese Angabe korrigiert. Demnach soll der MagentaMobil Start S für EDEKA smart nicht verfügbar sein.

Demnach würde der neuen Mobilfunkmarke der Lebensmittelkette der Einsteigertarif fehlen, der mit einer Grundgebühr von 2,95 Euro in vier Wochen zu Buche schlägt und eine Flatrate für netzinterne Telefonate und SMS bietet. Die Allnet-Flat, die für 24,95 Euro in vier Wochen auch 1,5 GB ungedrosseltes Datenvolumen bietet, wäre hingegen auch bei EDEKA smart verfügbar.

Die Kunden haben auch Zugang zum LTE-Netz der Deutschen Telekom. Dabei steht "LTE max." mit bis zu 500 MBit/s im Downstream zur Verfügung. Auch das EU-Roaming ist inklusive. Zudem können die Kunden in der Schweiz das zum Tarif gehörende Datenpaket, nicht aber die Inklusivleistungen für Telefonate und den SMS-Versand nutzen.

Update: Tarife mittlerweile bekannt

Im Laufe des Vormittags hat EDEKA smart auch sein genaues Tarif-Portfolio veröffentlicht, das wir neben weiteren Details in einer Folgenews vorstellen.

