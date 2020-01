Edeka Smart: Künftig bis zu 5 GB LTE-Volumen inklusive

Edeka Smart passt zum 3. Februar seine Prepaid-Tarife an, die im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom reali­siert werden. Je nachdem, welches Preis­modell der Kunde gebucht hat, erhöht sich das in jedem Abrech­nungs­zeit­raum verfüg­bare unge­dros­selte Daten­volumen oder es sind zusätz­lich mehr Inklu­sivmi­nuten als bisher im Preis enthalten.

Wie die Telekom Multi­brand GmbH, die hinter dem Prepaid-Angebot bei Edeka steckt, gegen­über teltarif.de mitteilte, erhöht sich im Tarif Kombi M, der 9,95 Euro in 28 Tagen kostet, das Daten­volumen von 1,5 GB auf 2 GB pro Abrech­nungs­zeit­raum. Zudem bekommen die Kunden künftig 200 statt bisher 100 Frei­minuten für Anrufe ins Fest­netz und in andere Mobil­funk­netze.

Edeka Smart verbessert Tarife Beim Tarif Kombi L für 14,95 Euro in 28 Tagen haben die Kunden ab 3. Februar in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 3 GB statt bisher 2 GB unge­dros­seltes Daten­volumen zur Verfü­gung. Die Anzahl der Inklu­sivmi­nuten für Verbin­dungen in Fremd­netze erhöht sich von bisher 200 auf 300.

Auch die Allnet-Flat wird verbes­sert

Als weiteres Preis­modell für Smart­phone-Nutzer hat Edeka Smart den Kombi XL im Angebot. Für 24,95 Euro in vier Wochen bekommen die Kunden eine Allnet-Flat für Tele­fonate und den SMS-Versand. Dazu kommen in Zukunft 5 GB anstelle der bishe­rigen 3 GB High­speed-Surf­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum.

Die Tarif­ände­rungen waren absehbar, zumal Edeka Smart weit­gehend die aus dem Prepaid-Segment der Deut­schen Telekom bekannten Preis­modelle abbildet. Wie berichtet hat die Telekom für MagentaMobil Prepaid zum 3. Februar die glei­chen Ände­rungen ange­kündigt. Den Telekom-Tarif MagentaMobil Max, der für 99,95 Euro in vier Wochen eine echte Daten-Flat mit einer Allnet-Flat kombi­niert, gibt es bei Edeka Smart aller­dings nicht.



Die neuen Smartphone-Tarife von Edeka Smart Die neuen Smartphone-Tarife von Edeka Smart

Die 5G-Option, die MagentaMobil Prepaid ab 3. Februar mit sich bringt, wird von Edeka Smart zumin­dest nicht beworben. Es ist aber gut möglich, dass sich dieses Feature inof­fiziell dennoch buchen lässt. Beworben werden die Tarife weiterhin mit "LTE max". Erhalten bleibt die Flat­rate für die WLAN-Hotspots der Deut­schen Telekom.