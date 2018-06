EDEKA smart Kombi L: Zwölf Wochen zum Preis von vier

Tarifaktion von EDEKA smart EDEKA smart hat eine Aktion übernommen, die die Deutsche Telekom bereits für ihre unter der Marke MagentaMobil Start vermarkteten Prepaid-Tarife gestartet hat. Kunden, die sich bis zum Monatsende für den Tarif Kombi L entscheiden, zahlen im ersten vierwöchigen Abrechnungszeitraum die Grundgebühr in Höhe von 14,95 Euro. In den acht darauffolgenden Wochen kann der Tarif grundgebührfrei genutzt werden.

Unter dem Strich bekommen Interessenten somit das Preismodell zwölf Wochen lang zum Preis von vier Wochen. Das Angebot richtet sich neben Neukunden, die ihre SIM-Karte bis zum 30. Juni aktivieren, auch an Bestandskunden, die im Aktionszeitraum aus einem der beiden kleineren EDEKA-smart-Tarife in den Kombi L wechseln. Mit Aktivierung bzw. Tarifwechsel wird der Gültigkeitszeitraum der dreifachen Leistung festgesetzt. Nach Ende der zwölf Wochen Laufzeit kostet der Kombi-L-Tarif von EDEKA smart wieder regulär 14,95 Euro für vier Wochen. Alternativ haben Kunden, die ausschließlich an der Aktion interessiert, aber auch die Möglichkeit, später wieder in eines der anderen Preismodelle zu wechseln.

EDEKA smart mit LTE-Zugang im Telekom-Netz

EDEKA smart gehört zu den wenigen Marken im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom, die auch Zugriff auf das LTE-Netz haben. Allerdings handelt es sich nicht um einen Discounter im klassischen Sinn, sondern um eine Marke der Telekom Multibrand GmbH. Die Vermarktung erfolgt über die EDEKA-Märkte, die dafür den Verkauf der bisherigen EDEKA-mobil-Tarife eingestellt haben.

Der Kombi L bietet für 14,95 Euro in vier Wochen eine Flatrate für Telefonate und SMS zu anderen Kunden im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom. Eine Wunschrufnummer im Festnetz kann auch ohne Guthaben kostenlos angerufen werden. Dazu kommen in jedem Abrechnungszeitraum 100 Inklusivminuten in andere Netze. Jede weitere Gesprächsminute und SMS schlägt mit 9 Cent zu Buche.

Für den mobilen Internet-Zugang haben die Kunden 1,5 GB ungedrosseltes Datenvolumen zur Verfügung. Die maximale Datenübertragungsgeschwindigkeit beträgt 300 MBit/s. Zudem bekommen die Kunden eine Flatrate zur Nutzung der WLAN-Hotspots der Telekom. EU-Roaming ist ohne zusätzliche Kosten möglich.

Kurz nach dem Start haben wir EDEKA smart bereits einem Test unterzogen.