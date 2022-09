EDEKA smart: 13 mal 3 GB Extra-Surfvolumen

Die Mobil­funk­marke EDEKA smart hat die aktu­elle Aktion für Prepaid-Tarife der Deut­schen Telekom über­nommen. Neukunden, die sich ab sofort und bis zum 8. November für die Tarife Kombi M, L und XL entscheiden, erhalten im ersten Jahr nach Akti­vie­rung der SIM-Karte in jeden vier­wöchigen Abrech­nungs­zeit­raum 3 GB zusätz­liches Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Bestands­kunden profi­tieren - wie bei der Telekom -, wenn sie im Akti­ons­zeit­raum in einen höher­wer­tigen Tarif wech­seln.

Im Tarif Kombi M für 9,95 Euro in vier Wochen haben die Kunden demnach im ersten Jahr neben der Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand alle vier Wochen 7 GB anstelle der sonst übli­chen 4 GB Daten­volumen zur Verfü­gung. Im Kombi L für 14,95 Euro in vier Wochen erhöht sich die Daten­menge von regulär 6 GB auf 9 GB. Kunden, die sich im Akti­ons­zeit­raum für den Kombi XL entscheiden, bekommen 12 GB statt 9 GB in vier Wochen. Die Grund­gebühr beträgt 24,95 Euro in vier Wochen. Aktion bei EDEKA smart

Screenshot: teltarif.de, Quelle: edeka-smart.de Während die Telekom auch für den 5G-Jahres­tarif bei MagentaMobil Prepaid das Daten­volumen im Rahmen der Aktion erhöht, bleiben die beiden Jahres­pakete von EDEKA smart unver­ändert. Das Jahres­paket Start kostet 59,95 Euro und bietet eine Flat­rate für Anrufe und SMS inner­halb des Telekom-Mobil­funk­netzes sowie je 1200 Inklu­siv­minuten und -SMS in Fremd­netze. Dazu kommen 12 GB Daten­volumen. Im Jahres­paket Premium für 94,95 Euro sind eine Allnet-Flat­rate und monat­lich 3 GB Daten­volumen enthalten.

eSIM für Neu- und Bestands­kunden

Alle Tarife von EDEKA smart können jetzt auch mit einer eSIM anstelle einer klas­sischen SIM-Karte genutzt werden. Neukunden können sich direkt bei der Bestel­lung des Tarifs für ein eSIM-Profil als Alter­native zu einer Plastik-SIM-Karte entscheiden. Bestands­kunden haben die Möglich­keit, über die Kunden­betreuung kosten­frei einen Karten­tausch zu veran­lassen.

Wie die Prepaid-Marke weiter mitteilte, wird das eSIM-Profil inner­halb weniger Minuten nach der tele­foni­schen Beauf­tra­gung per E-Mail zuge­stellt. Der in der elek­tro­nischen Post enthal­tene Akti­vie­rungs­code muss dann noch mit dem Smart­phone einge­scannt werden. Danach wird das Profil einge­richtet und der Anschluss kann genutzt werden. Nach einem Gerä­tewechsel wird laut EDEKA smart ein neues eSIM-Profil benö­tigt.

In den kommenden Jahren soll die eSIM sukzes­sive die SIM-Karte aus Plastik ersetzen. Apple verzichtet beim iPhone 14 in den USA bereits auf einen Steck­platz für herkömm­liche Betrei­ber­karten.