Das war's: Edeka mobil wird eingestellt

Der Tarif Edeka Mobil ist ab sofort eingestellt. Die Koope­ra­tion zwischen der Super­markt-Kette Edeka und Voda­fone ist ab sofort beendet - und damit auch der Tarif "Edeka mobil", der das Netz von Voda­fone nutzte. Kunden von Edeka mobil müssen jetzt aber nicht befürchten, plötz­lich ohne Mobil­funk- und Internet­verbindung dazu­stehen. Wer Kunde des Tarifs ist, kann diesen auch weiter­nutzen und mit Voda­fone CallNow- oder otelo-Guthaben aufladen. Voda­fone wird den Tarif jedoch umbe­nennen. Auch nach der Namens­än­de­rung soll sich für bestehende Nutzer nichts ändern, die "alten" Kondi­tionen bleiben gleich. Über die Namens­än­de­rung sollen Nutzer von Voda­fone direkt infor­miert werden.

Wechsel zu "Edeka smart"

Edeka hat aktuell eine Wechsel-Aktion laufen. Wer zu Edeka smart (Netz der Telekom) wech­selt, erhält statt 25 Euro Wech­sel­bonus bei Rufnum­mern­mit­nahme 50 Euro. Kunden haben die Wahl zwischen vier Tarifen: "Talk" kostet 9,95 Euro (ohne feste Lauf­zeit). Hier ist keine Inter­net­nut­zung vorab ange­geben. Tele­fonie und SMS kosten 9 Cent pro Minute bezie­hungs­weise pro Nach­richt in andere deut­sche Netze. Im Tarif "Kombi M" sind 1,5 GB Daten­vo­lumen im Rahmen einer vier­wö­chigen Lauf­zeit für 9,95 Euro drin. 100 Frei­mi­nuten in alle deut­sche Netze ist inklu­diert, anschlie­ßend zahlen Nutzer 9 Cent pro Minute/SMS in andere deut­sche Netze. Ins Netz der Telekom ist das Verschi­cken von Nach­richten und Tele­fonie gene­rell frei.

Für 14,95 Euro gibt es im Tarif "Kombi L" 2 GB Daten­vo­lumen und 200 Frei­mi­nuten in alle deut­sche Netze, der Tarif "Kombi XL" bietet zu einem Preis von 24,95 Euro und einer Lauf­zeit von vier Wochen 3 GB Daten­vo­lumen und eine Tele­fonie- und SMS-Flat in alle deut­schen Netze.

