Finger weg: Internet unabhängig verwalten

Foto: eco-Verband Beim "ICANN78 Annual General Meeting" vom 21.-26. Oktober 2023 trifft eine unab­hän­gige Multi-Stake­holder-Commu­nity Entschei­dungen zu Kern­funk­tionen des Inter­nets. Das Internet verwalte sich weit­gehend selbst, unab­hängig von einzelnen Unter­nehmen oder Regie­rungen – und das ist auch gut so, finden die Inter­netz­nutzer. „Eine unab­hän­gige Verwal­tung des Inter­nets ist wichtig für die Infor­mations- und Meinungs­frei­heit unserer Gesell­schaft“, dieser Aussage stimmen 73,9 Prozent Befragten zu, das zeige eine vom eco-Verband in Auftrag gege­bene reprä­sen­tative Umfrage unter 2.519 Deut­schen des Meinungs­for­schungs­insti­tuts Civey.

78. ICANN-Meeting in Hamburg

Foto: eco-Verband Wie diese Selbst­ver­wal­tung tatsäch­lich funk­tio­niert, das zeigt in Hamburg vom 21.-26. Oktober eindrucks­voll das ICANN78 Meeting. Rund 2500 Gäste aus der ganzen Welt werden dort zentrale Entschei­dungen für den Betrieb des Inter­nets treffen. „Die Verwal­tung des Inter­nets liegt im Oktober in Hamburg in den Händen der Menschen, die frei und demo­kra­tisch wich­tige Entschei­dungs­pro­zesse voran­treiben, um heute und in Zukunft ein unab­hän­giges Internet zu gewähr­leisten“, betont eco Vorstands­vor­sit­zender Oliver Süme. Die Mitar­beit in der "Internet Corpo­ration for Assi­gned Names and Numbers" (ICANN) steht allen Menschen offen. ICANN koor­diniert unter anderem das Domain Name System (DNS), also die Vergabe von einma­ligen Namen und Adressen im Internet und die Zutei­lung von IP-Adressen.

Welt­weite ICANN-Commu­nity gestaltet in Hamburg freies Internet

Zum ICANN78 Meeting sind alle einge­laden, die sich an der Gestal­tung des Inter­nets direkt vor Ort oder online betei­ligen wollen. Eine für die Teil­nahme notwen­dige und kosten­lose Regis­trie­rung ist jetzt möglich. „Ich freue mich sehr, dass wir nach Berlin 1999 erst­mals seit über 20 Jahren wieder eine ICANN-Konfe­renz nach Deutsch­land und in meine Heimat­stadt Hamburg holen konnten“, so Oliver Süme weiter. Er hat sich als eco-Vorstands­vor­sit­zender gemeinsam mit der DENIC eG und der Stadt Hamburg stark gemacht, dass die Hanse­stadt Gast­geberin der welt­weiten Internet-Commu­nity sein wird.

Die Entschei­dungen, die ICANN in Hamburg trifft, betreffen alle Inter­net­nutzer welt­weit. Die unter­schied­lichen Inter­essen­gruppen der ICANN-Commu­nity entwi­ckeln basis­demo­kra­tisch Regeln und Verfahren für das Domain Name System, ohne das sich keine Website aufrufen ließe. Entschei­dungen werden erwartet zu Daten­schutz­fragen oder den Transfer von Domains. Eines der Topthemen bei ICANN78 ist die Einfüh­rung weiterer Top-Level-Domains, wo derzeit die letzten Hürden genommen werden, damit es im Jahr 2026 wieder Bewer­bungen um neue Domain­endungen geben kann.

Wer sich anmelden oder weiter infor­mieren will, kann das unter https://meetings.icann.org/en/icann78.

Wie kam das Umfra­geer­gebnis zustande?

Grafik: eco / Civey Civey hat für eco vom 18. bis 21. August 2023 online 2500 Bundes­bürger ab 18 Jahren befragt. Die Ergeb­nisse sind aufgrund von Quotie­rungen und Gewich­tungen reprä­sen­tativ unter Berück­sich­tigung des statis­tischen Fehlers von 3,4 Prozent (vom Gesamt­ergebnis).

Wer ist eco?

Mit rund 1000 Mitglieds­unter­nehmen sieht sich eco als "führender Verband der Inter­net­wirt­schaft in Europa". Seit 1995 gestaltet eco das Internet, fördere neue Tech­nolo­gien, schaffe Rahmen­bedin­gungen und vertritt die Inter­essen seiner Mitglieder gegen­über der Politik und in inter­natio­nalen Gremien. eco hat Stand­orte in Köln, Berlin und Brüssel und setzt sich in seiner Arbeit vorrangig für ein leis­tungs­fähiges, zuver­läs­siges und vertrau­ens­wür­diges Ökosystem digi­taler Infra­struk­turen und Dienste ein.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Die Idee vom freien und selbst­ver­wal­teten Internet ist ein hehres Ziel, die Wirk­lich­keit sieht anders aus, da große poli­tische und wirt­schaft­liche Inter­essen aufein­ander treffen.

Poli­tisch, weil bestimmte Staaten es nicht so gut finden, wenn ihre Bürger sich unge­fil­tert infor­mieren können und dabei Dinge erfahren, die ihr Staat ihnen verheim­lichen will oder ganz anders sieht. Wirt­schaft­lich, weil die großen Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter Geld verdienen müssen, um das Netz bauen und betreiben zu können und natür­lich eher die Inter­essen ihrer großen zahlenden Kunden im Auge haben, als Wünsche und Vorstel­lungen vieler kleiner Gruppen, die eher Kosten verur­sachen als Einnahmen gene­rieren.

Ein Beispiel ist der Streit um die Peering-Politik, dem Daten­ausstausch zwischen Internet-Provi­dern. "Früher" war das viel­leicht ausge­wogen, aber heute gibt es eine große Schief­last, wie viele Daten z.B. von den USA nach Europa und wie viele Daten umge­kehrt fließen. Große Carrier wie die Deut­sche Telekom sehen nicht ein, die Über­gabe­punkte kostenlos aufzu­rüsten und fordern unter dem Thema "Fair Share" einen Obulus von den großen Daten­quellen wie Google, Micro­soft, Apple oder großen Strea­ming­diensten wie Netflix etc.

Gleich­wohl, wer Zeit und Inter­esse hat, sollte sich bei ICANN betei­ligen, außer viel Zeit, guten englisch-Kennt­nissen und einer stabilen Inter­net­ver­bin­dung braucht es dazu nicht viel.