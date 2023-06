Echte Flat: o2 wird teurer als Telekom und Vodafone

o2 hat eine massive Preis­erhö­hung bei seinem Flat­rate-Tarif ange­kün­digt. Wer sich ab 5. Juli für den o2 Mobile Unli­mited Max entscheidet, zahlt dafür monat­lich stolze 99,99 Euro. Bisher waren es 62,99 Euro - was schon recht teuer war im Vergleich zu den 49,99 Euro pro Monat, mit denen der Vertrag ursprüng­lich gestartet ist.

Die Kunden bekommen dafür neben unbe­grenzten Tele­fonaten und SMS in alle deut­schen Netze auch eine echte Flat­rate für die mobile Internet-Nutzung. Das heißt, der Tarif kommt ohne Perfor­mance-Drossel aus und es gibt auch keine Volu­men­grenze, ab der die Daten­ver­bin­dung gekappt wird. Zudem surfen die Kunden über 5G mit bis zu 500 MBit/s im Down­stream.

Doch wie konkur­renz­fähig ist der o2-Tarif im Vergleich zu den anderen beiden Mobil­funk-Netz­betrei­bern auf dem deut­schen Markt? Bislang galt die Telefónica-Marke als vergleichs­weise jung, inno­vativ und günstig. Dafür mussten Kunden teil­weise Abstriche bei der Netz­qua­lität machen.

o2 setzt sich an die (nega­tive) Spitze der Preis­liste

Netzbetreiber-Flatrates im Vergleich

Logos: Anbieter, Foto/Montage: teltarif.de Direkte Mitbe­werber-Tarife für den o2 Mobile Unli­mited Max sind MagentaMobil XL von der Deut­schen Telekom und GigaMobil XL von Voda­fone. MagentaMobil XL Premium und Voda­fone Black lassen wir außen vor, zumal diese beiden Preis­modelle nicht mehr aktiv vermarktet sind und mit Monats­preisen um 200 Euro für die meisten Kunden ohnehin nicht in Frage kommen. Nicht zuletzt gibt es zu den Premium-Preis­modellen kein Pendant von o2.

Nach der zum 5. Juli anste­henden Preis­erhö­hung wird o2 vom güns­tigsten Flat­rate-Anbieter unter den Netz­betrei­bern zum teuersten Provider. Die Deut­sche Telekom bietet den Tarif MagentaMobil XL für 84,95 Euro monat­liche Grund­gebühr an. Dabei wurde auch beim Magenta-Konzern bereits an der Preis­schraube gedreht. Der Tarif ist ursprüng­lich für 79,95 Euro pro Monat gestartet und wurde mit Einfüh­rung des 5G-Stan­dards monat­lich 5 Euro teurer.

Vorteil bei der Telekom: Anders als bei Voda­fone und o2 kann der Tarif im Rahmen von "Roam like at home" nicht nur in allen EU- und EWR-Staaten sowie in Groß­bri­tan­nien ohne Aufpreis genutzt werden. Auch die Schweiz wird tarif­lich wie ein EU-Land behan­delt. Das ist nicht nur bei Reisen in die Eidge­nos­sen­schaft ein Vorteil, sondern auch in Grenz­nähe, etwa am Bodensee, wo sich die Smart­phones "gerne" in ein Netz am anderen Seeufer einbucht.

Auf Seite 2 lesen Sie unter anderem, welche Vor- und Nach­teile der GigaMobil-XL-Tarif von Voda­fone mit sich bringt. 1 2