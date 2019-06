Budget-Echo-Show im Fakten-Check: Lohnt sich der Kauf?

Smart Speaker mit Display sind nicht unbe­dingt günstig, wie schon die aktu­elle Genera­tion des Echo Show gezeigt hat. Doch dieses große Manko will Amazon offenbar nun angehen und senkt den Preis des Nach­folgers auf rund 90 Euro. Also ein Schnäpp­chen oder virtu­eller Laden­hüter? Unser Test gibt Antworten.

Es gibt Einsatz­bereiche, wo ein Smart Speaker mit Display durchaus hilf­reich sein kann. Zum Beispiel auf dem Nacht­tisch, damit man gleich zum Tages­beginn die Uhrzeit oder das Wetter ablesen kann. Viel­leicht auch in der Küche, um ein Rezept aufzu­rufen, während man gleich­zeitig Teig knetet. Oder schlicht und einfach für Nutzer, die Display und Speaker in einem Gerät haben möchten, aber auch nicht zu einem Tablet greifen wollen.

Aller­dings musste man bislang für diesen Zusatz­nutzen recht tief in die Tasche greifen. So verlangte Amazon für seinen Echo Show immerhin stolze 230 Euro. Auch die Echo Clock (im Prinzip ein "smarter" Wecker mit kleinem Display) kostet immer noch rund 130 Euro. Dass diese Preis­gestal­tung nicht zu hohen Umsätzen führt, hat man beim US-Versandriesen wohl mitt­lerweile eben­falls einge­sehen und bringt deshalb eine neue Vari­ante auf den Markt.

Keine Wunder­kiste

Ein Smart Speaker mit Display für rund 90 Euro hört sich schon einmal viel verlo­ckender an, immerhin liegt dieses Niveau sogar noch knapp zehn Euro unter dem regu­lären Verkaufs­preis des Echo in der zweiten Genera­tion. Aller­dings sollte man hier trotzdem nicht zu viel erwarten: Ein Display mit 5,5 Zoll liefert heute selbst im unteren Preis­segment prak­tisch jedes Smart­phone. Im güns­tigsten Falle tut es hier womög­lich sogar ein güns­tiger Ständer, den man eben­falls schon für ein paar Euro bei Amazon bekommt und darauf sein Smart­phone "parkt". Wer sich ohnehin nur für Wetter, Uhrzeit und Weck­funk­tion inter­essiert, wird womög­lich schon hiermit glück­lich. Inter­essant dürfte der Echo Show aber vor allem für Nutzer von Amazon-Diensten sein, denn wie immer sind die Geräte optimal auf das "Einkaufs­erlebnis" mit dem US-Bran­chen­primus ausge­legt.



Nicht nur beim Display geht der Käufer gewisse Kompro­misse ein. Auch der Klang dürfte bei audio­philen Menschen wohl nicht gerade tiefen Eindruck hinter­lassen. 1,65 Zoll Laut­spre­cher mit 4 Watt Leis­tung taugen im Prinzip für nicht mehr als ein einfa­ches Uhren­radio mit Display. Wem der Sound des Gerätes nicht zusagt, hat aber immerhin die Option, über einen 3,5-mm-Stereo-Audio­ausgang zusätz­lich externe Laut­spre­cher anzu­schließen. Video-Tele­fonate mit der inte­grierten 1-MP-Kamera liefern bei Skype wohl in der Praxis haupt­säch­lich verpi­xelten Bild­salat.

Immerhin: Das Thema Daten­schutz war Amazon zumin­dest in diesem Falle nicht unwichtig. So kommt der neue Echo Show mit einer verschließ­baren Kame­raab­deckung daher. Das Mikrofon lässt sich darüber hinaus wie auch bei den anderen Echo-Produkten per Tasten­druck deak­tivieren. Prak­tisch ist sicher­lich der zusätz­liche Mikro-USB-Strom­anschluss für externe Geräte, auch wenn das Gerät selbst ein Amazon-eigenes Netz­teil benö­tigt und nicht per Mikro-USB geladen werden kann. Das schränkt die portable Nutzung ein, gleich­wohl ist der Echo Show ja auch nicht primär für den porta­blen Einsatz gedacht.

Es gibt bessere Alter­nativen



Für knapp 90 Euro bekommt man zwar von allem etwas, aber irgendwie auch nichts Ganzes. Ein Display, aber kein großes. Schwa­cher Klang sowie eine Kamera mit beschei­dender Auflö­sung. Fazit: Amazon hat deut­lich am Preis gedreht, dafür sind die Kompro­misse aller­dings unserer Ansicht nach zu hoch. Letzt­endlich dürfte es für jedes erdenk­liche Einsatz­szenario eine gute Alter­nativ­lösung geben.

Wem ein großes Display wirk­lich wichtig ist, sollte womög­lich eher auf ein Amazon Fire-Tablet zurück­greifen, die Geräte unter­stützten eben­falls Alexa-Funk­tionen, bieten aber zum Beispiel in der 10-Zoll-Vari­ante darüber hinaus eine 1080p-Full-HD-Auflö­sung und eine 2-MP-VGA-Front­kamera. Mit dem dazu passenden Show-Modus-Lade­dock hat man dann quasi auch einen Echo Show. Für den Genuss von Prime Video bzw. Live-TV eignet sich das dürf­tige Display im neuen, klei­neren Echo Show sowieso nicht. Bleibt im Endef­fekt eigent­lich nur die Nutzung als klas­sischer Wecker mit smarten Funk­tionen. Aber auch dafür wirkt ein Verkaufs­preis von knapp 90 Euro unserer Ansicht nach immer noch deut­lich über­höht, da diese Funk­tion auch ein regu­lärer Echo Dot voll­kommen ausrei­chend erfüllt, dafür aber zu einem wesent­lich attrak­tiveren Preis über die virtu­elle Laden­theke geht.

Wer sich für die Hard­ware inter­essiert, sollte übri­gens idea­lerweise bis zum 15. Juli warten, dann findet nämlich in diesem Jahr der Prime Day statt. Erfah­rungs­gemäß sind die Echo- und Fire-Produkte an diesem Tag mit groß­zügigen Rabatten erhält­lich.

