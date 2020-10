Unboxing und erste Eindrücke von Echo & Echo Dot (4. Gen)

Was bieten die neuen Amazon-Speaker außer­halb des unge­wöhn­lichen Designs? Wir haben Echo und Echo Dot (mit Uhr) der vierten Gene­ration in der Redak­tion und schil­dern unsere erste Kontakt­auf­nahme.

Ende September stellten wir Ihnen die Smart-Laut­spre­cher Amazon Echo und Echo Dot der vierten Gene­ration vor – jetzt befinden sich beide Modelle in der Redak­tion. Im Laufe der nächsten Woche gibt es bei uns umfas­sende Tests der schlauen Kugeln. Das verän­derte Design springt Echo-Kennern direkt ins Auge, die zylin­der­för­mige Gestal­tung ist passé. Sowohl Echo (4. Gen.) als auch Echo Dot. (4. Gen.) kommen beinahe voll­ständig rund daher, ledig­lich die Unter­seite ist zwecks Aufstel­lung eben. Unsere ersten Eindrücke finden Sie in Schrift- und Video­form in diesem Artikel.

Amazon Echo: Eine runde Sache

Echo und Echo Dot (4. Gen.)

Andre Reinhardt Als der Online­händler vergan­genen Monat seine neuen Echo-Produkte vorstellte, über­raschte er mit einer über­arbei­teten Design­sprache. In der kugel­för­migen Konstruk­tion des Echo (4. Gene­ration) befindet sich ein opti­miertes Laut­spre­cher­system. Zum 76-mm-Tief­töner und dem 20-mm-Hoch­töner kam im Vergleich zur dritten Itera­tion ein zweiter 20-mm-Hoch­töner dazu. Somit ist ein voll­wer­tiger Stereo-Klang möglich. In Kombi­nation mit Dolby-Sound sollte die Akustik merk­lich dyna­mischer tönen als beim 2019er Modell. Neben WLAN und dem strom­spa­renden Blue­tooth LE ist ein ZigBee-Hub für die Smart-Home-Steue­rung verbaut.

Unboxing im Video: Echo und Echo Dot (4. Gen)

Erste Eindrücke vom Echo (4. Gene­ration)

Der Echo Dot (4. Gene­ration) wartet mit einem iden­tischen Erschei­nungs­bild in geschrumpfter Form auf. Ansonsten gibt es wie beim Vorgänger einen 41-mm-Laut­spre­cher. Für besseren Klang lässt sich ein anderes Audio­system über die Klin­ken­buchse koppeln. WLAN und Blue­tooth sind für die draht­lose Konnek­tivität zuständig.

Die Smart-Speaker haben an Masse zuge­nommen, so machen sich beson­ders die 970 Gramm des großen Exem­plars bemerkbar. Aller­dings ergibt sich der Eindruck, dass der neue Echo und der neue Echo Dot aufgrund des gestei­gerten Gewichts einen beson­ders rutsch­festen Stand haben. Ein Knarren oder ungleiche Spalt­maße konnten wir nicht bei unseren Geräten entde­cken. Die Verar­bei­tung scheint gelungen zu sein. Das Ober­flä­chen­mate­rial der vierten Gene­ration fühlt sich etwas weicher an als bei der dritten Gene­ration.

Etwas unge­wohnt ist die Posi­tio­nie­rung der LED-Leiste an der Unter­seite. Zuvor verbaute Amazon diese an der Ober­seite. Ein Unboxing mit ersten Impres­sionen der Smart-Speaker sehen Sie im einge­bet­teten Video. Wie sich das geän­derte Design und die ange­passte Hard­ware der neuen Echo-Laut­spre­cher im Alltag schlagen, verraten unsere kommenden Tests. Der Echo (4. Gene­ration) ist für 97,47 Euro samt gratis Philips-Hue-LED-Lampe und der Echo Dot (4. Gene­ration) für 58,48 Euro erhält­lich.