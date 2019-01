Erfahrungsbericht: Telefonieren mit Alexa und Echo Connect

Lange Zeit konnten Gespräche mit Amazons Sprachas­sis­tent „Alexa“ nur zwischen Echo-Nutzern geführt werden. Seit Herbst 2018 sind mit dem Echo Connect auch Gespräche ins klas­si­sche Tele­fon­netz via Alexa möglich. Doch Amazon versteckt das Gerät in seinem Shop. Bestellbar ist es trotzdem - wenn man die Seite findet. Wir haben das Gerät getestet.

Warum versteckt Amazon seinen „Frei­hand-Telefon“ in Deutsch­land? Wer nach „Echo Connect“ im Amazon Shop sucht, wird schon seit Wochen in die Irre geführt. Amazon listet zwar alle mögli­chen Echo-Geräte auf, den Echo Connect jedoch nicht. Nur über eine externe Such­ma­schine geht es schnur­stracks zur Bestell­seite.

Auch Test­ex­em­plare über die Münchner PR-Agentur von Amazon sind aktuell nicht zu bekommen. Also haben wir das Gerät über Google im Amazon Shop aufge­spürt und bestellt. Zwei Tage später war es da. An Liefer­eng­pässen kann das Versteck­spiel also nicht liegen.

Der Echo connect macht aus Echo Lautsprechern eine Telefon-Freisprechanlage

Im Grunde ist der Echo Connect nichts anderes als ein klas­si­sches Fest­netz­te­lefon. Nur eben ohne Mikrofon, Laut­spre­cher oder Tastatur. Tele­fo­niert wird immer in Verbin­dung mit einem Echo Laut­spre­cher. Ausge­lie­fert wird das Gerät mit einem USB-Netz­teil, dem passenden USB-Kabel sowie einem Tele­fon­kabel mit „Western­ste­cker“ (RJ11), einem TDO-RJ Adapter zum Anschluss an klas­si­sche Tele­fon­buchsen in Öster­reich sowie einem TAE-F zu TAE-F/RJ Splitter, zum Anschluss an die klas­si­sche Tele­fon­buchse in Deutsch­land. Falls am Tele­fon­an­schluss bereits ein herkömm­li­ches Tele­fon­gerät ange­schlossen ist, kann dieses über den Splitter gleich­zeitig mit dem Echo Connect weiter betrieben werden.

