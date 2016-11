eBay: 10 Prozent Rabatt auf Smartphones & Co.

In den vergangenen Tagen hatte eBay bereits eine Aktion unter dem Motto WunderWoW! veranstaltet. Nun legt der Marktplatzbetreiber mit PowerWoW! nach und bietet beim Kauf von Smartphones, PCs und Tablets 10 Prozent Rabatt auf den Kaufpreis.

Nutzer können beim Kauf von Technikartikeln sparen Wer sich bis heute Abend um 19:59:59 Uhr für den Kauf eines Produkts aus den Kategorien TV, Video & Audio, Handys & Kommunikation, Computer, Tablets & Netzwerk, Foto & Camcorder, PC- & Videospiele, Haushaltsgeräte oder Heimwerker entscheidet, profitiert von der Rabattaktion. Als Voraussetzung gibt eBay an, dass die Bezahlung über PayPal abgewickelt werden muss und der Nutzer beim Kaufvorgang den Gutscheincode POWERWOW16 in das dafür vorgesehene Feld einträgt. Auf einer Infoseite informiert eBay, wie das Einlösen des Gutscheins konkret funktioniert. Der Rabatt in Höhe von 10 Prozent bezieht sich auf den Kaufpreis exklusive der Versandgebühren. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht. Allerdings können Nutzer maximal 100 Euro bei einem Einkauf sparen, sprich ab einem Artikelwert von über 1000 Euro wird jeder zusätzliche Euro von dem Rabatt nicht berücksichtigt. Der Aktions-Gutscheincode lässt sich maximal bei zwei Einkäufen einlösen.

Interessen können über diese Aktionsseite auf weitere Details der WunderWoW!-Aktion zugreifen. Sofern der Nutzer ohnehin ein Technikprodukt zum günstigen Preis im Visier hatte und der Verkäufer als Zahlungsmethode PayPal anbietet, kann ohne großen Aufwand sparen. Gerade bei höherpreisigen Smartphones ab etwa 500 Euro ergibt sich dann beispielsweise ein Ersparnis von 50 Euro.

In einer weiteren Meldung hatten wir über Samsungs Offerten anlässlich des Black Friday berichtet.