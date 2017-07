Einfach knipsen statt kompliziert beschreiben

Ebay will im Herbst die Produktsuche per Foto einführen: "Image Search" und "Find It On eBay" heißen die Funktionen dazu. Wer dann etwa ein Ersatzteil sucht oder irgendwo ein Kleidungsstück sieht, das ihm gefällt, muss nicht die genaue Bezeichnung oder den Hersteller kennen, sondern kann das Gesuchte einfach fotografieren. Die Bildersuche findet dann ähnliche Produktbilder auf Ebay und listet sie auf. Die Funktion wird in die Android- und iOS-Apps des Marktplatzes integriert.

Alternativ soll es auch möglich sein, mit "Find It On Ebay" ein Bild des gesuchten oder gewünschten Produktes aus dem Netz hochzuladen. Das Hochladen von Netz-Fotos wird aber zunächst nur in der Android-Anwendung möglich sein.