eBay Cyber Friday: Bis zu 50 Euro Rabatt auf Handys & Co.

Bei eBay gibt es eben­falls eine Black-Friday-Aktion, bei der Sie auf sämt­liche Tech­nik­artikel bis zu 50 Euro Rabatt erhalten. Aller­dings ist die Kampagne bis 16 Uhr befristet, weshalb Sie sich schnell entscheiden sollten. Insge­samt verteilt der Online-Markt­platz drei Gutscheine, die sich an den Anschaf­fungs­kosten des jewei­ligen Produktes orien­tieren. So können Sie etwa ein Apple iPhone 12 Mini für 700 Euro oder ein Galaxy S20 FE für 500 Euro erhalten. Bei einem Bestell­wert ab 150 Euro gibt es 10 Euro und ab 250 Euro 20 Euro Rabatt. eBay gewährt bis zu 50 Euro Rabatt

eBay

Schnell­ent­schlos­sene können bei eBay kräftig sparen

Cyber Friday nennt die Shop­ping-Platt­form ihre Initia­tive zum Black Friday. Auf dieser Webseite können Sie direkt sehen, wie hoch die Ersparnis bei welchem Betrag ist. Die folgenden Gutscheine beziehen sich auf Tech­nik­artikel. Es wandern 10 Euro ab 150 Euro, 20 Euro ab 250 Euro und 50 Euro ab 550 Euro Einkaufs­wert ins Spar­schwein. Hierbei gilt zu beachten, dass der gesamte Waren­korb kalku­liert wird. Sie können sich also auch mehrere Produkte aussu­chen, bis Sie den Bestell­wert für den gewünschten Rabatt erreicht haben.

Es ist außerdem wichtig, auf krumme Summen zu achten. So werden beispiels­weise für ein 549,99 Euro kostendes Smart­phone nur 20 Euro Rabatt gewährt, während es bei nur einem Cent mehr 50 Euro Rabatt gibt. Die Bestell­pro­zedur läuft wie folgt ab: Gewünschte Artikel in den Waren­korb legen, im Feld „Gutschein einlösen“ den Code „POWERFRIDAY20“ (ohne Anfüh­rungs­zei­chen) eingeben, auf „Einlösen“ klicken und den Kauf abschließen. Achten Sie auf seriöse Verkäufer, die schon länger ange­meldet sind und eine gute Bewer­tung haben.

Beispiele für eBay-Schnäpp­chen

Galaxy S20 FE mit Rabatt für 505 Euro

Andre Reinhardt Das Apple iPhone 12 Mini gibt es bei eBay für circa 749 Euro. Bei Teil­nahme an der Cyber-Friday-Aktion redu­zieren sich die Anschaf­fungs­kosten auf 699 Euro. Hierbei handelt es sich um die 64-GB-Edition. Für das Samsung Galaxy S20 FE werden häufig knapp unter 550 Euro verlangt, um die volle Ersparnis in Höhe von 50 Euro zu erhalten, muss die Summe aller­dings bei mindes­tens 550 Euro liegen. In diesem Fall schlägt das Handy in der 128-GB-Vari­ante mit circa 500 Euro zu Buche.

