eBay Kleinanzeigen streicht "eBay" endgültig

Das Schnäpp­chen­portal eBay Klein­anzeigen wird den Namens­teil eBay strei­chen und vom 16. Mai an unter der Marke "Kleinanzeigen.de" auftreten. Das teilte das Unter­nehmen am Mitt­woch in Klein­machnow bei Berlin mit. Die ehema­lige Klein­anzeigen-Sparte von eBay, zu der auch mobile.de gehört, war im Juni 2021 an den norwe­gischen Online-Markt­platz Adevinta verkauft worden. eBay Kleinanzeigen bald ohne "eBay" im Namen

Logo: eBay Kleinanzeigen GmbH / Marktplaats B.V. Zu dem Deal gehörte die Verein­barung, dass das Klein­anzeigen-Portal den Namens­wechsel nicht unmit­telbar voll­ziehen musste. Die Umbe­nen­nung ging aber jetzt schneller als ange­kün­digt über die Bühne. Ursprüng­lich wollte sich Adevinta bis zum Juni 2024 Zeit nehmen, den neuen Marken­auf­tritt zu entwi­ckeln.

Rund 40 Millionen Nutzer im Monat

Kleinanzeigen.de gehört auch nach der Tren­nung von eBay zu den meist­genutzten Websites im deutsch­spra­chigen Web. Der Online-Klein­anzei­gen­markt führt mit rund 40 Millionen Nutzern im Monat regel­mäßig das Ranking der unab­hän­gigen Arbeits­gemein­schaft Online­for­schung an. Dabei entwi­ckelt sich das Portal von einer reinen Klein­anzei­gen­platt­form immer stärker zu einer Shop­ping-Website - und tritt damit in Konkur­renz zur ehema­ligen Mutter­gesell­schaft. eBay wiederum hat sich zuletzt wieder stärker auf private Verkäufer zube­wegt und verlangt von ihnen seit Anfang März keine Ange­bots­gebühren oder Verkaufs­pro­visionen mehr. So sieht das neue Logo von "kleinanzeigen" aus

Screenshot: teltarif.de, Quelle: ebay-kleinanzeigen.de Für die Nutze­rinnen und Nutzer von eBay Klein­anzeigen ändert sich quasi nichts. Die neue Adresse des Online-Klein­anzei­gen­markts lautet kleinanzeigen.de - die bishe­rige Domain eBay-kleinanzeigen.de bleibt jedoch noch mehrere Jahre erreichbar und wird auf die neue Adresse weiter­leiten.

