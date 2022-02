eBay Kleinanzeigen: Betrüger fordern Kreditkartendaten

eBay Klein­anzeigen wird derzeit vermehrt von einer neuen Betrugs­masche heim­gesucht. Durch diese können Verkäu­ferinnen und Verkäufer einen herben finan­ziellen Verlust erleiden. Unter dem Vorwand, den tatsäch­lich von eBay Klein­anzeigen offe­rierten Service „Sicher bezahlen“ zu nutzen, startet der Betrugs­ver­such. Angeb­lich sei für die Bezahl­methode die Eingabe der Kredit­kar­ten­infor­mationen der Verkäu­ferin / des Verkäu­fers notwendig. Hierfür wird ein Link über­mit­telt. Aller­dings müssen Sie bei „Sicher bezahlen“ mitnichten solche sensi­blen Angaben machen. Beim Ausfüllen des Formu­lars schnappt die Falle zu.

Polizei warnt vor Betrugs­masche bei eBay Klein­anzeigen

eBay Kleinanzeigen: Vorsicht bei dubiosen Links von Interessenten

eBay Kleinanzeigen Der digi­tale Floh­markt erfreut sich großer Beliebt­heit. Schnell und unkom­pli­ziert lassen sich über eBay Klein­anzeigen nicht mehr benö­tigte Habse­lig­keiten veräu­ßern. Leider locken solche Platt­formen aber neben ehrli­chen Inter­essenten auch zwie­lich­tige Gestalten an. Die Polizei Berlin (via heise) warnt in einem Artikel vor diesen Betrü­gern. Der augen­schein­liche Inter­essent kontak­tiert in diesen Fällen zunächst harmlos, meist via WhatsApp, die Verkäu­ferin oder den Verkäufer. Anschlie­ßend teilt die Person mit, die Ware über „Sicher bezahlen“ erwerben zu wollen.

Bis dahin könnte es sich noch um einen normalen Trans­akti­ons­ver­lauf handeln, wäre da nicht ein dubioser Link. Diesen bekommen die Opfer per WhatsApp oder SMS über­mit­telt. Der Täter erklärt, dass man über die dazu­gehö­rige Inter­net­seite seine Kredit­kar­ten­daten eingeben muss. Gele­gent­lich geht damit eine Push-Benach­rich­tigung der Bank als Bestä­tigung einher. Sollten Sie aktiv bei eBay Klein­anzeigen Waren anbieten und ein ähnli­ches Szenario erleben, geben Sie auf keinen Fall Ihre Kredit­kar­ten­daten ein. Die Täter verschaffen sich dadurch Zugriff auf Ihr Konto, es wurden schon Abbu­chungen im Ausland, etwa Russ­land, gemeldet.

So funk­tio­niert „Sicher bezahlen“ wirk­lich

eBay Klein­anzeigen führte 2020 eine Trans­akti­ons­mög­lich­keit ein, die auf dem Treu­hand­prinzip basiert. Der dazu­gehö­rige Partner ist der Anbieter Online Payment Platt­form, kurz OPP. Dieser Dienst­leister nimmt die Zahlung entgegen und verwahrt sie, bis der Käufer seine Ware erhalten hat. Sollte der Käufer vergessen, den Erhalt der Ware zu bestä­tigen, wird das Geld auto­matisch nach 14 Tagen frei­gegeben. Für den Kunden entstehen keine Zusatz­kosten. Verkäu­ferinnen und Verkäufer bezahlen eine Pauschale von 0,35 Euro und 4,5 Prozent des Kauf­preises.

Wichtig bei eBay Klein­anzeigen ist ein sicheres Pass­wort.