Geburtstags-Aktionen: eBay Deutschland wird 20 Jahre

eBay feiert runden Geburtstag. Im Sommer 1999 ging der Online-Markt­platz in Deutsch­land an den Start. Zum Jubi­läum gibt es laut Ankün­digung auf der Webseite zahl­reiche Aktionen.

eBay feiert seinen 20. Geburtstag in Deutsch­land und hat dafür ab dem 20. Juni zahl­reiche Aktionen für seine Nutzer ange­kündigt. Vier Jahre nach seinem Start in Kali­fornien war der Online-Markt­platz im Sommer 1999 auch in Deutsch­land an den Start gegangen - vermut­lich nicht ganz frei­willig.

Denn rund ein halbes Jahr zuvor hatten die Samwer-Brüder mit Alando in Deutsch­land einen eBay-Klon gegründet.

Die Kopie war so erfolg­reich, dass eBay am 22. Juni 1999 schließ­lich die Über­nahme des jungen Unter­nehmens ankün­digte. Damit wurde auch der Grund­stein für den Reichtum der Samwer-Brüder gelegt, die mit Rocket Internet bis heute eine maßgeb­liche Rolle bei der Entwick­lung von Start-ups in Deutsch­land, Asien und Afrika spielen.

Mehr als 18 Millionen aktive Käufer

Ebay Deutschland gibt's schon seit 20 Jahren Als einer der frühen Pioniere habe eBay den Online-Handel in Deutsch­land in den vergan­genen 20 Jahren geprägt, teilte das Unter­nehmen mit. Über die eins­tige Aukti­onsplatt­form, auf der zunächst vorwie­gend private Anbieter gebrauchte Waren anboten, werden heute inzwi­schen zu 80 Prozent neue Artikel verkauft. Nach eigenen Angaben zählte eBay im vergan­genen Jahr mehr als 18 Millionen aktive Käufer in Deutsch­land.

Wich­tige Hinweis zum Thema Online-Shop­ping lesen Sie einem ausführ­lichen Ratgeber.

