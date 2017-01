Gegen Produktfälscher: eBay plant neuen Service

Die Online-Handelsplattform eBay plant die Einführung eines neuen Services zur Authentifizierung von bestimmten Produkten. Der Dienst soll im Laufe dieses Jahres in den USA starten.

Die Online-Handelsplattform eBay hat die Einführung eines neuen Services bekannt gegeben. (Symbolfoto) Die Online-Handelsplattform eBay hat einen neuen Service angekündigt. Über den Dienst eBay Authenticate sollen sich bestimmte Artikel vor der Übersendung an den Käufer durch einen Prüfer begutachten lassen. Erst nach erfolgreicher Legitimation soll der Artikel an den Kunden ausgeliefert werden. Welche detaillierten Produkte Teil des Programms sind, wird nicht explizit erwähnt. Der Focus des Dienstes soll eBay zufolge erst einmal auf "High-End-Fashion-Produkten" liegen. Weitere relevante Produkte könnten laut eBay im Laufe des kommenden Jahres dazukommen. Anzunehmen ist allerdings, dass sich eBay grundsätzlich auf teure Markenprodukte wie beispielsweise Handtaschen oder Schuhe konzentrieren möchte, bei denen Produktfälschungen häufig vorkommen.

Wie soll der Dienst funktionieren?

Sofern der Dienst für einen Artikel verfügbar ist, haben sowohl Käufer als auch Verkäufer die Möglichkeit zur Optionsbuchung. Nach dem Verkauf des entsprechenden Artikels soll dieser von einem Kontrolleur überprüft werden. Sofern der Kontrolleur die Echtheit der Ware bestätigt, wird die Bestellung an den Kunden verschickt.

Wenn der Händler die Prüfungskosten übernimmt, soll im Gegenzug bei der Artikelbeschreibung ein entsprechender Vermerk erstellt sein, der auf den Service hinweist. Sollte der Verkäufer die Option buchen, der Prüfer das Produkt als Original durchwinken und sich beim Kunden herausstellen, dass es sich doch nicht um ein Originalprodukt handelt, wirbt eBay mit einer doppelten Rückerstattung des Kaufpreises (regionale Abweichungen etc. laut eBay möglich).

Entscheidende Angaben fehlen

Um die Rentabilität des Dienstes bewerten zu können, fehlen aktuell noch entscheidende Informationen. So hat eBay weder Preise noch weitere Informationen über die Qualifikation der Prüfer bekannt gegeben. Auch stellt sich die Frage, in welchen Ländern der Dienst schlussendlich verfügbar sein soll. Die Ankündigung ist bislang nur auf der englischsprachigen Seite mit .com-Domain, nicht jedoch auf dem deutschen Pendant des Online-Marktplatzes zu finden. Eine genaue Zeitangabe zum Start ist ebenfalls bislang nicht angegeben. Lediglich spricht eBay auf der englischsprachigen Seite von einer Einführung "später" in diesem Jahr.