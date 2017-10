eazy-Tarife: Nun auch für Unitymedia-Kunden buchbar

Unitymedia-Kunden können eazy-Tarife ohne Sperre buchen Mit eazy ist Mitte Juli eine günstige Kabel-Internet-Marke gestartet. Diese bietet zwei Tarife für den Kabel­anschluss an und steht in (in)direkter Konkurrenz zu Unitymedia. Der Kabelnetzbetreiber versorgt Haushalte in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen mit den schnellen Internet-Zugängen über das TV-Kabel. Bisher waren die günstigen Kabel-Tarife eazy20 und eazy50 nicht für Unitymedia-Kunden buchbar. So gab es eine Art "Wechsel-Blocker" für Unitymedia-Kunden, wohl aus Angst davor, dass Unitymedia-Kunden die eazy-Tarife attraktiver finden und direkt wechseln möchten.

Wir teltarif.de nun erfahren hat, existiert diese Wechsel-Blockade für Unitymedia-Kunden nicht mehr. Bisher stand im Kleinge­druckten im Bestellbereich unter den Tarifen, dass die eazy-Tarife nur für Neukunden erhältlich sind, in deren Haushalten in den vergangenen drei Monaten kein Internet- oder Telefon­anschluss von Unitymedia geschaltet war. Diese Klausel wurde entfernt, stattdessen steht nun im Klein­gedruckten für den eazy20 und eazy50: "Gilt sowohl für Neu- als auch Bestandskunden von Unitymedia und nur bei Bestellung im angegebenen Zeitraum. Bei Bestandskunden ist die Auftrags­bearbeitung (Beginn der Leistung) system­bedingt frühestens einen Werktag nach Ende des bisherigen Vertrags mit Unitymedia möglich."

eazy20 promo und eazy50 promo: Zeitlich begrenzte Aktion

Außerdem läuft bei eazy derzeit noch bis zum 22. Oktober eine Aktion, bei der die Grundgebühr zum Teil reduziert wird. eazy bewirbt diese Kabel-Internet-Tarife mit der Bezeichnung "eazy20 promo" bzw. "eazy50 promo". So kosten der eazy20 11,99 Euro pro Monat und der eazy50 16,99 Euro pro Monat über die gesamte Mindest­vertrags­laufzeit von 24 Monaten. Ab dem 25. Monat gilt der reguläre Preis von monatlich 11,99 Euro (eazy20 promo) bzw. 19,99 Euro (eazy50 promo). Ob die Preise nach dem Ablauf der Aktion verlängert werden oder nochmals angepasst werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Welche Dinge Sie vor der Buchung der eazy-Tarife beachten müssen und worauf bei der Kündigung geachtet werden muss, um später kein böses Erwachen zu erleben, erfahren Sie in einem Hinter­grundbericht.