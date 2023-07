easySIM: Mobiles Internet mit LTE und 5G in 150 Ländern

Mit easySIM ist ein neues eSIM-Angebot gestartet, das güns­tige LTE/5G-Daten­tarife für Reisen in rund 150 Länder anbieten will.

easySIM gestartet

Quelle: easysim.global, Screenshot: teltarif.de Wer erin­nert sich noch an den Mobil­funk-Discounter easyMobile? Dieser musste seiner­zeit seinen Namen wech­seln, da er eigent­lich in gar keinem Verhältnis zur "easy-Familie" stand, zu der neben der Flug­gesell­schaft easyMobile beispiels­weise auch Marken wie easyHotel, easyCoffee und easyVoyage gehören.

Jetzt gibt es erneut einen Mobil­funk-Provider, der die Marke "easy" im Namen trägt. easySIM, so der Name des Ange­bots, gehört nach eigenen Angaben auch zu den anderen Unter­nehmen der "easy-Familie". Dabei hat sich easySIM auf die Fahnen geschrieben, güns­tige Daten­roa­ming-Ange­bote für mehr als 150 Länder anzu­bieten.

Auf seiner Webseite zeigt easySIM an, in welchen Desti­nationen die Ange­bote für den mobilen Internet-Zugang zur Verfü­gung stehen. Klickt man ein bestimmtes Land an, so zeigen sich neben den Kondi­tionen für den mobilen Internet-Zugang auch die Namen der Netze, in denen der Tarif funk­tio­nieren soll.

Tarif in mehreren Ländern gültig

Quelle: easysim.global, Screenshot: teltarif.de Beson­ders inter­essant für Kunden, die gleich mehrere Länder bereisen: easySIM gibt stets auch an, in welchen weiteren Staaten der gebuchte Tarif eben­falls funk­tio­nieren soll. Es kommt also nicht ein globales Preis­modell zum Einsatz. Statt­dessen richtet easySIM den Zugang für das vom Kunden gewünschte Land ein - verbunden mit dem Hinweis, wo der Mobil­funk-Anschluss zusätz­lich funk­tio­niert.

easySIM bietet seine Tarife auf eSIM-Basis an und teilt auf seiner Webseite mit, welche Smart­phones mit den eSIM-Profilen kompa­tibel sind. Dazu gehören neuere Smart­phones und Tablets von Apple, Google und Samsung, aber auch Geräte von Fair­phone und Nokia, Moto­rola und Honor, Oppo und Sony, um nur einige Beispiele zu nennen.

Wer die Produkte von easySIM nutzen möchte, muss sich auf der Webseite zunächst regis­trieren. Nicht ganz optimal: Auch für deut­sche Kunden werden die Preise in briti­schen Pfund ange­geben. Hinter­grund ist, dass der Provider unter anderem briti­sche Kunden anspre­chen möchte, die beispiels­weise die Vorzüge des regu­lierten EU-Tarifs verloren haben.

Das kostet die easySIM-Nutzung in Deutsch­land

In Deutsch­land bietet easySIM den Zugang zu GSM, LTE und 5G an. Ein 1-GB-Paket für maximal sieben Tage kann für 3,50 Pfund (umge­rechnet 4,07 Euro) gebucht werden. Alle höher­wer­tigen Pakete gelten für bis zu 30 Tage. Zur Auswahl stehen 3 GB für 7 Pfund (8,14 Euro), 5 GB für 10 Pfund (11,63 Euro), 10 GB für 15 Pfund (17,44 Euro) und 20 GB für 25 Pfund (29,07 Euro).

Für deut­sche Kunden könnte easySIM unter anderem von Inter­esse sein, wenn eine Reise in ein Land ansteht, wo der regu­lierte EU-Tarif nicht gilt.