easySIM: Euro-Preise und 5G in den USA

Der im Sommer gestar­tete Reise­tarif-Anbieter easySIM ermög­licht jetzt auch die 5G-Nutzung in den USA. Außerdem ist die Preis­gestal­tung trans­parenter geworden.

easySIM verbessert Reisetarif-Angebot

Quelle: easysim.global, Screenshot: teltarif.de Im Sommer ist easySIM als neuer Anbieter für Daten-Roaming gestartet. Für mehr als 150 Desti­nationen will das Unter­nehmen seitdem möglichst güns­tige Tarife für die mobile Internet-Nutzung anbieten. Bislang hatte das in Groß­bri­tan­nien ansäs­sige Unter­nehmen die Preise für Daten­pakete nur in briti­schen Pfund veröf­fent­licht - obwohl die Ange­bote beispiels­weise auch von deut­schen Inter­essenten bereits gebucht werden konnten.

Jetzt hat easySIM nach­gebes­sert und zeigt die Tarife neben briti­schen Pfund auch in Euro und US-Dollar an. Ein 1-GB-Paket in Deutsch­land ist jetzt für 4 Euro erhält­lich. Aller­dings kann der Tarif für maximal sieben Tage genutzt werden, während die höher­wer­tigen Daten­pakete bis zu 30 Tage lang gültig sind. Das 3-GB-Paket kostet 8 Euro, die 5-GB-Option ist für 12 Euro zu bekommen, der 10-GB-Tarif kann für 18 Euro gebucht werden und das 20-GB-Bouquet wird für 29 Euro ange­boten.

easySIM weist darauf hin, dass der Tarif in allen drei deut­schen Netzen zur Verfü­gung steht. Zudem sei der für die Nutzung in Deutsch­land bestimmte Tarif auch in Öster­reich, Belgien, Bulga­rien, den Kana­rischen Inseln, Kroa­tien, Zypern, Tsche­chen, Däne­mark, Estland, Finn­land, Frank­reich, Grie­chen­land, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lett­land, Liech­ten­stein, Litauen, Luxem­burg, Malta, den Nieder­landen, Norwegen, Polen, Portugal, Rumä­nien, der Slowakei, Slowe­nien, Spanien, Schweden, der Schweiz, der Türkei, der Ukraine, Groß­bri­tan­nien und der Türkei nutzbar.

5G in den USA

easySIM verbessert Reisetarif-Angebot

Quelle: easysim.global, Screenshot: teltarif.de Inter­essant ist easySIM vor allem für Reisen in Länder, in denen der regu­lierte EU-Tarif nicht gilt. Ein Beispiel ist die USA, wo der Reise­tarif-Discounter nun auch die 5G-Nutzung im Mobil­funk­netz von Verizon Wire­less ermög­licht. Neben Verizon steht in den Verei­nigten Staaten das AT&T-Netz zur Verfü­gung, nicht aber beispiels­weise T-Mobile und regio­nale Netze.

Für die Nutzung in den USA bietet easySIM ein 1-GB-Paket für 5 Euro an, das bis zu sieben Tage lang genutzt werden kann. Dazu kommen Bouquets mit mehr Inklu­siv­volumen, die bis zu 30 Tage lang gültig sind: 3 GB für 10 Euro, 5 GB für 16 Euro, 10 GB für 26 Euro und 20 GB für 42 Euro.

Kurios: Die USA-Tarife können auch in den meisten euro­päi­schen Ländern sowie in Hong­kong, Indo­nesien und Thai­land genutzt werden. Es fehlt aber die Möglich­keit, die Preis­modelle auch in den Nach­bar­län­dern der Verei­nigten Staaten, Kanada und Mexiko, zu nutzen.

Weitere Tipps und Hinweise zur Mobil­funk-Nutzung in den USA finden Sie in unserem Roaming-Ratgeber.