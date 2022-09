easybell 010010 VoIP: "Geheimer" Tarif mit Festnetznummer

easybell 010010 VoIP

Bild: easybell Noch immer sind VoIP-Kunden des einge­stellten kosten­losen Starter-Tarifs von sipgate auf der Suche nach alter­nativen VoIP-Tarifen, die keine regel­mäßige Grund­gebühr kosten und am besten auch mindes­tens eine kosten­freie Fest­netz­nummer beinhalten. In einem großen Über­sichts­artikel hat teltarif.de bereits zahl­reiche Alter­nativen genannt und separat auf fonial mit drei kosten­losen Fest­netz­num­mern hinge­wiesen.

In unserem Artikel hatten wir unsere Leser gebeten, uns auf gege­benen­falls "verges­sene" VoIP-Tarife hinzu­weisen - und ein Leser hat uns daraufhin auf einen "geheimen" Tarif bei easy­bell aufmerksam gemacht, der auf der Webseite des Provi­ders in der Tat nur schwer zu finden ist.

Denn außer den von uns genannten Tarifen gibt es in der Tat immer noch den easy­bell 010010 VoIP, der über die Webseiten-Navi­gation auf der easy­bell-Webseite nicht aufzu­finden ist. Nur wer den direkten Link zu easy­bell 010010 VoIP kennt, kann den Tarif buchen.

easybell 010010 VoIP

Bild: easybell Die Geschichte dieses Tarifs ist schnell erzählt: easy­bell hat die ehema­lige Call-by-Call-Vorwahl 010010 wie berichtet zum Jahres­ende 2014 einge­stellt. Anschlie­ßend kreierte easy­bell einfach einen neuen VoIP-Tarif und über­nahm dafür unver­ändert die bishe­rigen Preise der Vorwahl 010010.

easy­bell 010010 VoIP ist ohne Grund­gebühr und Mindest­umsatz nutzbar, eine deut­sche Fest­netz­nummer ist kostenlos enthalten. Eine Bezah­lung über Prepaid-Guthaben ist nicht möglich, der Nutzer muss zwin­gend ein SEPA-Last­schrift­mandat erteilen.

Der Tarif hat übri­gens weitere Einschrän­kungen, auf die uns easy­bell in einer ausführ­lichen Stel­lung­nahme hinweist:

Wir bewerben den Tarif nicht über die übli­chen Verlin­kungen auf unserer Webseite, da er nicht in unser normales Tarif­schema passt und wie oben gesagt eine spezi­elle Ziel­gruppe hatte.

Nichts­des­totrotz können Inter­essent:innen natür­lich diesen Tarif buchen. Es stimmt auch, dass immer eine dauer­haft kosten­lose Orts­ruf­nummer inklu­sive ist, unter der man natür­lich erreichbar ist.

010010 VoIP wurde jedoch als Call-by-Call-Ersatz primär als Tarif für ausge­hende Gespräche konzi­piert. Der Funk­tions­umfang ist gegen­über den Call Tarifen und noch mehr den Busi­ness Tarifen stark einge­schränkt. Es können im Gegen­satz zu den umfang­rei­cheren Tarifen keine Rufnum­mern portiert werden, es gibt kein Fax2Mail, keine Konfe­renz­räume, keine Rufwei­ter­lei­tung, keinen Anruf­beant­worter, keinen Paral­lelruf und keine Sperr­listen. Es fehlen also alle Komfort­funk­tionen für einge­hende Gespräche.

Wir empfehlen daher allen Kund:innen, die einen Tarif auch für einge­hende Erreich­bar­keit suchen, unsere Call- und Busi­ness Tarife. In beiden Tarif­gruppen zeigen wir, welcher Funk­tions­umfang heute bei IP-basierter Fest­netz-Tele­fonie möglich ist.

Aber natür­lich empfehlen wir zual­ler­erst easy­bell, gerne auch im Tarif 010010 VoIP. Wir bieten gene­rell keine Prepaid Optionen an. In den Privat­kun­den­tarifen kann per Last­schrift, in den Geschäfts­kun­den­tarifen kann zusätz­lich auch auf Rech­nung bezahlt werden.

Aufgrund unserer Betrugs­schutz­garantie (auch bei 010010 VoIP inklu­sive) kann den Kunden aber nur ein Schaden von 10 Euro pro Sprach­kanal entstehen, falls ein Anschluss miss­bräuch­lich genutzt wird. Die Kunden müssen also keine horrenden Rech­nungen durch Betrug befürchten.

Daher sehen wir keine Vorteile von Prepaid-Ange­bote gegen­über dem Last­schrift­mandat nach Rech­nungs­stel­lung (Post­paid). Bei Prepaid­tarifen haben Kunden ein Guthaben vorab bezahlt, das Wenig­nutzer lange Zeit nicht aufbrau­chen. Inten­sive Nutzer müssen hingegen sehr regel­mäßig nach­laden und laufen Gefahr, dass Ihr Guthaben mitten im Gespräch aufge­braucht ist. All das entfällt bei Post­paid-Tarifen.