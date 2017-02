Telekom testet Satelliten-Basisstation für Internet im Flugzeug

Basisstation in Griechenland für das European Aviation Network Das Ziel ist klar: Das European Aviation Network soll Flugzeug-Passagieren bezahlbares Internet bieten, sowohl am Boden als auch in der Luft. Die Telekom und Inmarsat informieren seit Monaten in regelmäßigen Abständen über den Baufortschritt des Projekts, das noch in diesem Jahr online gehen soll.

Das European Aviation Network ist in technischer Hinsicht eine Kombination aus Internet-Versorgung per LTE (in Bodennähe) und Inmarsat (außerhalb des LTE-Empfangsbereichs). Mit dem Bau der ersten LTE-Bodenstationen hatte die Telekom im Herbst in England begonnen. Nun wurde erfolgreich die Satelliten-Antenne für die Kommunikation mit dem Inmarsat-Satelliten getestet, berichtet die Telekom.

Erste Tests mit Satelliten-Anlage erfolgreich

In der Nähe der griechischen Stadt Nemea auf der Halbinsel Peloponnes hat die Telekom gemeinsam mit ihrer griechischen Tochter Organismos Tilepikinonion Ellados (OTE) die Satelliten-Anlage errichtet. Sie besteht aus einer 13-Meter-Antenne, die die Verbindung zum Satelliten herstellt, aus einem Hochfrequenzsystem und dem Zugangsnetz, das von der Firma Cobham Satcom entwickelt wurde.

Erste Photogrammetrie-, Richtfunk- und Stabilitätstests mit der Anlage sind laut dem Bericht der Telekom nun erfolgreich abgeschlossen. Parallel dazu wird weiterhin am Aufbau der rund 300 Standorte für das LTE-Bodennetz gearbeitet - diese sind über ganz Europa verteilt. Inmarsat verfügt nicht nur in allen 28 EU-Mitgliedstaaten über Frequenzen im S-Band, sondern auch in Norwegen und in der Schweiz. Ein Modul namens "Network Communicator" an Bord des Flugzeugs soll die Verbindung zwischen Satellit und Bodennetz herstellen und während des ganzen Flugs eine möglichst ununterbrochene Breitbandversorgung liefern.

Wie Internet im Flugzeug funktioniert und was die Telekom preislich dafür haben möchte, haben wir bereits in einem separaten Bericht erläutert. In einem aktuellen Video zeigt die Telekom die Tests an der Satelliten-Anlage in Griechenland.

Satelliten-Anlage in Griechenland im Video