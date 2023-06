Nächster Versuch: Neuer Einlöseweg für E-Rezept im Juli

Die Digi­tali­sie­rung von Gesund­heits­ange­boten kommt in Deutsch­land nur schlep­pend voran. Bei elek­tro­nischen Rezepten ist jetzt ein wich­tiger Schritt in Sicht, wie der Minister sagt. Es gibt aber offene Fragen.

Der QR-Code eines ausgedruckten E-Rezepts

Bild: picture alliance/dpa Elek­tro­nische Rezepte sollen nach Angaben von Bundes­gesund­heits­minister Karl Lauter­bach bald auf breiter Front möglich sein. "Das E-Rezept ist endlich alltags­taug­lich", sagte der SPD-Poli­tiker dem Redak­tions­netz­werk Deutsch­land. Er kündigte an: "Zum 1. Juli 2023 können Pati­enten das erste Mal das E-Rezept in den Apotheken ganz einfach mit ihrer Versi­cher­ten­karte abrufen. Bis Ende Juli werden voraus­sicht­lich schon 80 Prozent der Apotheken in Deutsch­land an das System ange­schlossen sein." Die Kassen­ärzt­liche Bundes­ver­eini­gung warnte vor falschen Erwar­tungen.

Lauter­bach erläu­terte: "Wenn die Pati­enten ihre Versi­cher­ten­karte in den Apotheken in die Lese­geräte einste­cken, liegt das E-Rezept dann bereits in der Daten­bank vor. Es geht jetzt mit der Digi­tali­sie­rung los." Ein bundes­weiter Start hatte sich mehr­fach verzö­gert. Zuletzt waren im Herbst in der einzigen Pilot­region West­falen-Lippe weitere Schritte auf Eis gelegt worden. Tech­nisch können Pati­enten vorerst statt des gewohnten rosa Zettels einen Code für eine Smart­phone-App bekommen, um Medi­kamente in Apotheken abzu­holen. Möglich ist auch, einen Code ausge­druckt auf Papier zu bekommen.

Kassen­ärzt­liche Bundes­ver­eini­gung wider­spricht zum Teil

Bild: picture alliance/dpa Die Kassen­ärzt­liche Bundes­ver­eini­gung betonte, derzeit seien die Details noch unklar, wie das E-Rezept in Verbin­dung mit der elek­tro­nischen Gesund­heits­karte einge­löst werden könne. Daher sei die Kommu­nika­tion seitens des Minis­ters "unglück­lich", da der Eindruck erweckt werde, ab 1. Juli könne bundes­weit in allen Arzt­praxen das E-Rezept ausge­stellt werden.

Beim Deut­schen Apothe­ker­ver­band hieß es, alle Apotheken seien bereits seit 1. September 2022 an das E-Rezept-System ange­bunden und tech­nisch in der Lage, E-Rezepte zu empfangen - ausge­druckt oder über die App. Auch bei dem vorge­sehenen neuen Einlö­seweg, bei dem man die Gesund­heits­karte in der Apotheke in ein Lese­gerät steckt, seien die Apotheken sehr weit. Inner­halb des Monats Juli würden voraus­sicht­lich alle Apotheken dies anbieten können. Frag­lich sei aber, ob die Ärzte diese neue, digi­tale Verord­nungs­vari­ante dann auch nutzen würden.

Bitkom zum Start des E-Rezepts am 1. Juli

Bitkom-Haupt­geschäfts­führer Bern­hard Rohleder sagte zu den Neue­rungen ab Juli: "Was lange währt, wird endlich gut - hoffent­lich. Zwei Jahre nach dem eigent­lichen offi­ziellen Start und etli­chen Verzö­gerungen ist das E-Rezept nun start­klar. Mit dem E-Rezept lassen sich nicht nur Kosten sparen. Elek­tro­nische Rezepte sind auch besser lesbar als hand­schrift­lich verfasste und es lassen sich vor allem Medi­kati­ons­fehler vermeiden - zum Beispiel, indem künftig Wech­sel­wir­kungen mit anderen Medi­kamenten besser erkannt werden. Jetzt müssen die Praxen den Hebel von Papier zu digital umlegen und ihre Pati­entinnen und Pati­enten mit elek­tro­nischen Rezepten versorgen. Damit Pati­entinnen und Pati­enten auch vom Angebot der Versand­apo­theken profi­tieren können, sollten zügig nied­rig­schwel­lige und rein digi­tale Über­tra­gungs­wege für das E-Rezept einge­führt werden. Die Chancen der Digi­tali­sie­rung für das Gesund­heits­system sind riesig und viele Länder sind Deutsch­land bei der Entwick­lung meilen­weit voraus. Mit dem E-Rezept können wir Boden gutma­chen."

