Web.de Club: Premium-E-Mail getestet

Bild: 1&1 Mail & Media GmbH Es gibt verschie­dene Gründe, einen kosten­pflich­tigen E-Mail-Anbieter auszu­wählen. Premium-Mail­boxen zeichnen sich oft durch umfang­rei­cheren Spei­cher­platz oder Optionen zum Versenden großer Datei­anhänge aus. In der Regel ist die Webmail-Ober­fläche auch werbe­frei.

Aus Daten­schutz­gründen neigen viele Nutzer dazu, sich eine E-Mail-Adresse bei einem deut­schen Anbieter zuzu­legen. Vor allem die Produkte von GMX und Web.de gehören neben Gmail von Google zu den meist­genutzten Anbie­tern in Deutsch­land. Wir haben uns die Premium-Funk­tionen des "Web.de-Club" einmal näher ange­schaut.

Zwei Preis­modelle

Der Freemailer web.de bietet auch eine Premium-Mitgliedschaft an

Bild: 1&1 Mail & Media GmbH Neben Web.de Mail Plus zu 3 Euro im Monat gibt es zwei soge­nannte "Club"-Produkte. Diese schlagen mit monat­lich 5 bzw. 6,99 Euro zu Buche. Enthalten ist unbe­grenzter Mail-Spei­cher sowie die Option, 100 MB Datei­anhänge zu versenden. Dazu gibt es 10 GB Cloud-Spei­cher, welcher in der teureren Vari­ante auf 100 GB aufge­stockt wird.

On Top spen­diert der Anbieter in beiden Vari­anten abseits von Mail­funk­tionen exklu­sive Rabatte bei ausge­wählten Part­nern. Beson­ders inter­essant dürfte hier der Rabatt auf Zattoo Premium sein. Das Paket kostet regulär 9,99 Euro, Mitglieder im Web.de-Club zahlen zwei Euro weniger. Noch güns­tiger wird es für Abon­nenten des Musik-Strea­mers Deezer. Hier gibt Web.de sogar drei Euro monat­lichen Rabatt, womit nur 6,99 Euro anfallen.

Sparen können User darüber hinaus unter anderem bei Soft­ware-Abos von McAfee, Kaspersky, WISO Steu­ererklä­rung und SoftMaker Office. Hier sollte man natür­lich genau abwägen, ob man all diese Dienste auch wirk­lich nutzt. Bei mehreren Monats­abos kann sich die Ersparnis durch eine Mitglied­schaft im Web.de-Club in diesem Falle durchaus lohnen.

Alter­native: Mail Plus

Wer sich nur für den Mail-Spei­cher und das Versenden von großen Anhängen inter­essiert, sollte besser zur Vari­ante "Mail Plus" greifen. Hier spart man gegen­über den Club-Produkten 24 Euro im Jahr. Wie auch bei im Web.de Club sowie Free­mail profi­tieren Nutzer von einem prak­tischen Zusatz­ser­vice, der Deut­schen Post Brief­ankün­digung.

Wer sich für diesen Dienst anmeldet, bekommt im Vorfeld eine Mail mit einem Scan des Briefes, welcher in Kürze zuge­stellt wird. Das funk­tio­nierte in unserem Test übri­gens relativ gut, weniger optimal war jedoch der Benach­rich­tigungs­zeit­punkt spät in der Nacht. Beim Thema Datei­anhänge sollte man aller­dings auch genau auf die Details achten. Zwar sind 100 MB durchaus eine Menge, wer jedoch beispiels­weise ein großes Video per Mail verschi­cken will, könnte selbst hier Probleme bekommen. Mögli­cher­weise ist es in einem solchen Falle sinn­voller, dies über einen externen Cloud-Spei­cher zu versenden und dann dem Empfänger ledig­lich einen Link zu mailen.

Lohnt sich das Angebot?

Für eine Mitglied­schaft im Web.de-Club zahlt man mindes­tens 60 Euro im Jahr. Das ist nicht wenig und man sollte sich vorab alle inklu­dierten Leis­tungen genau anschauen. Beispiels­weise machen die Club-Rabatte wirk­lich nur Sinn, wenn man die enthal­tenen Leis­tungen ohnehin nutzt. Für größere Mail-Anhänge lohnt sich ein kosten­pflich­tiger Mail-Account aus unserer Sicht eher nicht, da man hierfür gege­benen­falls einen (kosten­losen bzw. sehr güns­tigen) Cloud-Service nutzen kann.

Inter­essant ist letzt­end­lich der unbe­grenzte Mail-Spei­cher­platz und die werbe­freie Nutzer­ober­fläche. Aller­dings muss man sich auch hier fragen, ob man diese Leis­tung wirk­lich braucht. Mancher Free­mailer stellt viel­leicht "nur" ein Giga­byte Spei­cher­platz für E-Mails zur Verfü­gung, doch auch dies ist schon eine ganze Menge für reine Text­mails. Wer das groß­zügige Spei­cher­limit dann doch reißt, kann sicher­lich auch mal die eine oder andere Mail manuell löschen. Positiv bewerten wir in jedem Fall die Usabi­lity, wobei wir uns aber eine sepa­rate Login-Seite abseits des Web.de-Portals gewünscht hätten.

Wie gut die Brief­ankün­digung bei GMX und Web.de funk­tio­niert, haben wir eben­falls bereits getestet.