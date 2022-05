ePub-Bücher auf Kindle-Readern lesen - so gehts

Die E-Book-Welt ist grob gespro­chen in zwei Lager geteilt: Das von Amazon und das aller anderen. Aber in Grenzen können E-Books umge­wan­delt und auf Readern des anderen Lagers gelesen werden.

Bei Amazon gekaufte Kindle-E-Books lassen sich meist nicht legal im Format umwan­deln, um auf Readern anderer Hersteller gelesen werden zu können. Die von allen anderen Anbie­tern verkauften E-Books im ePub-Format können dagegen sehr wohl ins Kindle-Format umge­wan­delt werden so lange sie nicht die per digi­talem Rech­tema­nage­ment (DRM) geschützt sind.

So eine Umwand­lung leistet etwa das Open-Source-Programm Calibre, eine Manage­ment- und Biblio­theks­soft­ware für E-Books. Und nun hat auch Amazon ange­kün­digt, das ePub-Format für seine Kunden bei Bedarf ins Kindle-Format umzu­wan­deln.

Per E-Mail an den Kindle

Amazon Kindle Paperwhite

Dazu muss man die DRM-freien ePub-Bücher per E-Mail an eine dem Kindle-Reader zuge­wie­sene Mail-Adresse senden. Diese Funk­tion nennt sich An Kindle senden. Welche Mail-Adresse der eigene Kindle-Reader hat, steht im Amazon-Kunden­konto.

Das funk­tio­niert unter anderem auch mit Text­doku­menten (doc, rtf, txt), PDFs, Inter­net­seiten (html), Bild­dateien (jpeg, gif, png, nmp) und E-Books im Mobi-Format. Die Mobi-Unter­stüt­zung soll aber Ende 2022 auslaufen. Bereits in die Kindle-Biblio­thek gela­dene Mobi-Bücher sollen aber über diesen Zeit­punkt hinaus lesbar bleiben.

Transfer-Apps noch nicht bereit

Wer möchte, kann statt des E-Mail-Trans­fers auch die "An Kindle senden"-Apps nutzen, um Dateien in allen genannten Formaten auf sein Kindle-Gerät zu bringen. Ausnahme ePub-Bücher: Diese sollen die Apps Amazon zufolge erst Ende 2022 verar­beiten können.