Sport-Streaming: Dyn mit Schnupper-Abo & Rabatt bei Sky Q

Der neue Sport-Strea­ming­dienst Dyn startet in wenigen Tagen sein Programm. Sky-Kunden bekommen das Angebot mit Rabatt. Auch ein Schnupper-Abo ist verfügbar.

In wenigen Tagen startet der neue Sport-Strea­ming­dienst Dyn. Dieser will unter anderem Sport­arten wie Basket­ball, Hand­ball, Volley­ball und Tisch­tennis eine Platt­form bieten, die bei Sky, DAZN, MagentaSport & Co. unter­reprä­sen­tiert sind. Die Hand­ball-Bundes­liga war bislang bei Sky zu sehen. Nun hält Dyn die Über­tra­gungs­rechte. Auf der Webseite des neuen Strea­ming­dienstes finden sich bereits Hinweise zu den Sport-Events, die ab dem 23. August zu sehen sein werden.

Dyn wird über den Webbrowser am Computer nutzbar sein. Darüber hinaus wird es Apps für verschie­dene Platt­formen geben. So steht bereits ab sofort die Dyn-Anwen­dung für iOS zum Down­load bereit. Die Android-Version gibt es im Google Play Store. Neben dem iPhone wird auf der Apple-Platt­form auch das iPad unter­stützt. Im AppStore für das Apple TV findet sich die neue Sport­strea­ming-Anwen­dung hingegen noch nicht. Dyn-App bei Sky Q verfügbar

Foto: Sky Wer die App nutzen möchte, muss zwin­gend ein Abon­nement abschließen. Das funk­tio­niert zumin­dest derzeit noch nicht als In-App-Kauf, sondern nur über die Webseite des Strea­ming­dienstes. Dabei stehen zwei Vari­anten zur Auswahl: Wer sich nur für einen Monat binden möchte, zahlt einen Grund­preis von 14,50 Euro pro Abrech­nungs­zeit­raum. Im Jahres­abon­nement redu­ziert sich der Monats­preis auf 12,50 Euro.

Dyn bei Sky Q

Ende Juli haben Dyn und Sky eine Koope­ration besie­gelt. So kann Sky Hand­ball-Fans weiterhin die Bundes­liga auf seiner Sky-Q-Platt­form zeigen - aller­dings nicht mehr auf eigenen TV-Kanälen, sondern bei Dyn, das als App ab sofort auf den Recei­vern des Pay-TV-Veran­stal­ters zur Verfü­gung steht. Die Anwen­dung sollte auto­matisch auf den Empfangs­geräten für Sky Q auftau­chen. Dyn-App auf dem iPhone

Screenshot: teltarif.de Zum App-Start bekommen Sky-Kunden den Zugang zu Dyn ein Jahr lang für 9,50 Euro monat­lich. Alter­nativ gibt es auch ein drei­mona­tiges Schnupper-Abo. Dieses kostet einmalig 14,50 Euro. Norma­ler­weise wird dieser Preis monat­lich berechnet, wenn sich der Kunde nicht für ein Jahr an den Dyn-Zugang binden möchte. Inter­essenten finden den Gutschein-Code im Kunden­bereich auf der Webseite von Sky. Der Bonus kann bis zum 31. Oktober über die Dyn-Home­page in Anspruch genommen werden.

"Durch die Part­ner­schaft mit Dyn baut Sky seine Posi­tion als führende Aggre­gati­ons­platt­form konse­quent aus", so Wolfram Wild­hagen, Senior Vice Presi­dent Sky TV. "Dyn fügt sich perfekt in unser Angebot ein."

