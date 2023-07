Dyn: Frühbucher-Rabatt bei neuem Sport-Streamingdienst

In sechs Wochen geht der neue Sport-Strea­ming­dienst Dyn auf Sendung. Zum Auftakt will der Veran­stalter das erste High­light der neuen Hand­ball-Saison, die Partie zwischen dem THW Kiel und dem Rhein-Neckar Löwen um den Pixum Super Cup 2023, über­tragen. Details zu Abo-Preisen hatte Dyn schon im Mai genannt. Jetzt hat der Anbieter ein Angebot für Früh­bucher gestartet. Sport-Streamer Dyn vor dem Start

Bildquelle: Dyn Media, Screenshot: Michael Fuhr Inter­essenten, die sich noch im Juli für ein Jahres­abon­nement entscheiden, bekommen den Zugang zwölf Monate lang zum Preis von 10,50 Euro monat­lich. Das ist ein Preis­nach­lass von 2 Euro pro Monat gegen­über dem Stan­dard-Abopreis von 12,50 Euro, den Kunden zahlen, die sich für ein Jahr binden. Wer Dyn mit nur einmo­natiger Binde­frist abon­niert, zahlt für den Zugang 14,50 Euro pro Monat.

Auf diesen Geräten soll Dyn zu empfangen sein

Der neue Sport-Strea­ming­dienst soll gleich zum Start im August über zahl­reiche Strea­ming-Geräte zugäng­lich sein. So plant Dyn Apps für Smart­phones und Tablets. Darüber hinaus wird der Sky- und DAZN-Konkur­rent über Strea­ming-Sticks und Smart-TVs zu empfangen sein. Dazu kommt die Möglich­keit, Dyn am Computer direkt über den Internet-Browser zu nutzen.

Zum Start will Dyn neun Bundes­ligen von Frauen und Männern in fünf Sport­arten zeigen: Basket­ball, Hand­ball, Hockey, Tisch­tennis und Volley­ball. Die Hockey-Bundes­ligen der Frauen und Männer will Dyn in der kommenden Saison sogar kostenlos auf YouTube zeigen. Dazu kommen für Abon­nenten zahl­reiche inter­natio­nale Wett­bewerbe. Insge­samt sollen in der Saison 2023/24 mehr als 2000 Spiele live über­tragen werden. Alle Abon­nenten bekommen Zugang zu allen Inhalten der Platt­form.

Lieb­lings-Sportart auf einen Blick

Wie Dyn weiter ange­kün­digt hat, sollen Abon­nenten die Möglich­keit zur Perso­nali­sie­rung der Strea­ming-Apps bekommen. So kann jeder Kunde seine Lieb­lings-Sportart wählen. In der Folge werden alle dazu passenden Inhalte nach Öffnen der App an promi­nenter Stelle ange­zeigt. Inhalte von weiteren Sport­arten bleiben weiter zugäng­lich und die Lieb­lings-Inhalte können später auch geän­dert werden.

"Mit Fokus auf Qualität und Zuver­läs­sig­keit freuen wir uns darauf, den Fans ihre Lieb­lings­sport­arten völlig neu zu präsen­tieren. Der Sende­start legt den Grund­stein für die weitere Entwick­lung unseres Ange­botes. Die Kunden können sich auf mehr Erwei­terungen in den nächsten Monaten freuen - mehr Geräte zum Empfang, neue Funk­tio­nali­täten und weitere span­nende Inhalte live und auf Abruf", so Dyn Media CEO Andreas Heyden.

In einer weiteren Meldung haben wir bereits über eine Koope­ration von Dyn mit MagentaTV berichtet.