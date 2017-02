Zahlreiche Sporthighlights im Frühjahr

Gute Nachrichten für alle Sportbegeisterten: Das Programm von Sport1 wird ab dem 29. März auch über freenet TV via DVB-T2 HD verbreitet. Eine entsprechende Vereinbarung haben Sport1 und Media Broadcast geschlossen.

Zum Start von DVB-T2 HD stehen einige Highlights auf dem Programm: Aus der UEFA Europa League zeigt SPORT1 im April das Viertelfinale live. Auch die heiße Schlussphase in der Bundesliga und 2. Bundesliga wird Sport1 im April und Mai begleiten.

Am 8. und 9. April findet das Final-Four-Turnier um den Deutschen Handball-Pokal statt und Ende April starten das ADAC GT Masters und die ADAC Formel 4 in die neue Motorsport-Saison. Außerdem fällt im April die Entscheidung in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) mit der Finalserie um die Meisterschaft. Das Eishockey-Highlight des Jahres beginnt dann am 5. Mai mit der in Köln und Paris ausgetragenen Eishockey-WM, die SPORT1 bis zum Finale am 21. Mai live übertragen wird.

