teltarif.de-Talk: Hat DVB-T2 HD eine Zukunft?

Montage: teltarif.de Fern­seh­pro­gramme können heut­zutage über Antenne und Kabel, über Satellit und IPTV empfangen werden. Auch verschie­dene OTT-Dienste buhlen um die Gunst poten­zieller Kunden. Im heutigen Podcast spre­chen wir mit unserem Multi­media-Experten Michael Fuhr darüber, ob DVB-T2 HD ange­sichts der zahl­rei­chen Alter­nativen über­haupt noch eine Zukunft hat.

Darüber spre­chen wir heute

Podcast zur Zukunft von DVB-T2 HD

Montage: teltarif.de freenet tv kämpft mit sinkenden Zuschau­erzahlen. Weniger als eine Million zahlende Kunden hat das Paket noch, das die Ange­bote privater Fern­seh­pro­gramme bündelt, die zusätz­lich zu den Kanälen von ARD und ZDF über DVB-T2 HD verbreitet werden. Was bedeuten diese Zahlen für die Zukunft des digi­talen Anten­nen­fern­sehens?

DVB-T2 HD ist anders als das frühere analoge Fern­sehen, das terres­trisch verbreitet wurde, nicht flächen­deckend zu empfangen. Das gilt nicht nur für freenet TV, sondern auch für die Multi­plexe der öffent­lich-recht­lichen Rund­funk­anstalten. ARD und ZDF sehen heut­zutage ihren Versor­gungs­auf­trag auch durch andere Verbrei­tungs­wege als erfüllt an.

Nicht zuletzt wollen die Mobil­funker weitere Frequenzen. Da bieten sich die aktuell vom Anten­nen­fern­sehen genutzten Bereiche an, da diese sehr gute Ausbrei­tungs­eigen­schaften bieten - anders als die klas­sischen 5G-Spek­tren, die zwar hohe Band­breiten, aber nur begrenzte Versor­gungs­radien ermög­lichen. Hat DVB-T2 HD ange­sichts dieser Entwick­lungen noch eine Zukunft? Dieser Frage gehen wir in der neuen Podcast-Ausgabe auf den Grund.

