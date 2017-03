DVB-T2 HD: Alles Wichtige zum Start

Die DVB-T-Abschaltung ist in aller Munde, daher beschäftigen wir uns auch in unserem Podcast mit dem Thema. Markus und Michael fassen alles Wichtige zum Thema zusammen und geben Tipps für den Start von DVB-T2 HD.

DVB-T2 HD verdrängt DVB-T und verlangt den Fernseh-Zuschauern einiges ab. Der Start des DVB-T2-Regelbetriebs ist das Thema unserer heutigen Podcast-Folge. Wer sich die neue Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abonnieren.

Darüber sprechen wir heute

Erstmals ist unser Rundfunk-Spezialist Michael Fuhr im Podcast zu hören! Markus Weidner befragt ihn zu den Vor- und Nachteilen von DVB-T2, zur beginnenden Abschaltung des Vorgängerstandards DVB-T und zu den Alternativen zum neuen HD-Rundfunk.

Nur noch wenige Tage bleiben, bis in den Ballungsgebieten DVB-T abgeschaltet wird: Am 29. März ist es soweit. Markus und Michael klären, was man zum anstehenden Termin wissen muss. Durch den neuen Standard lernt das terrestrische Fernsehen HD. Michael erklärt, was dies für die Empfangsgeräte bedeutet. Welche Technik kann weiterhin verwendet werden und welche Grundbedingungen müssen sie erfüllen? Wie viele Programme werden außerdem zu empfangen sein? Wir gehen darauf ein.

Mit Freenet TV wird ein weiteres großes Thema angeschnitten: Ob das etwas mit "free" und "net" zu tun hat, klären wir im Podcast. Denn die 69 Euro pro Jahr, die für den HD-Empfang der privaten Sender zu entrichten sind, haben einige Nutzer polarisiert. Die Frage kommt immer wieder auf, ob Streaming nicht doch günstiger ist. Nicht zuletzt gibt es auch zahlreiche Einschätzungen für die Zukunft von DVB-T2, denn das Bedürfnis nach einer zukunftssicheren Ausstattung ist bei den Nutzern groß.

