Vier Set-Top-Boxen mit DVB-T2 HD bei real

DVB-T2-Receiver von Xoro für unter 30 Euro bei real Die heiße Phase ist angebrochen: Am Mittwoch, 29. März 2017 endet in vielen Teilen Deutschlands das alte terrestrische Antennenfernsehen DVB-T und wird durch den Nachfolger DVB-T2 HD ersetzt. Pünktlich zum Start widmet die Supermarktkette real eine ganze Prospektseite dem Thema DVB-T2. Im Angebot: Vier Set-Top-Boxen für das neue digitale Antennenfernsehen.

Free-to-Air-Receiver für unter 30 Euro

Wem der Empfang der unverschlüsselten Sender (öffentlich-rechtliche und wenige Private wie Bibel TV oder HSE24) ausreicht, der bekommt bei real die Box HRT 7619 für 29,95 Euro. Das Gerät verfügt auch über eine Media-Player-Funktion über USB, vorhanden sind Anschlüsse für HDMI, Scart und Ethernet (für Software-Updates). Das real-Angebot ist ein Schnäppchen, online gibt es die Box erst ab rund 40 Euro inklusive Versandkosten.

Schnäppchen: Boxen von Comag und Xoro

Des Weiteren gibt es bei real drei Boxen für das verschlüsselte Privat-TV-Angebot freenet TV, also RTL, Sat.1, Pro7 und Co. Der Comag SL65T2 für 59,95 Euro und der Xoro HRT 8730 für 54,95 Euro verfügen nicht nur über eine Media Player-Funktion, sondern auch die Möglichkeit über eine externe Festplatte oder einen Stick per USB die Set-To-Boxen zu Personal Video Recordern (PVR) zu machen. Auch bei diesen beiden Boxen handelt es sich um Schnäppchen: Das Xoro-Gerät gibt es im Netz erst ab rund 65 Euro, den Comag-Receiver ab rund 70 Euro.

Kein Schnäppchen: Set-Top-Box von Samsung

Beim vierten Receiver im real-Angebot handelt es sich um den Samsung GX-MB540TL. Das Samsung-Gerät ist der bislang einzige DVB-T2-Receiver, der über eine Internetanbindung verfügt und für das Zusatzangebot freenet TV Connect geeignet ist. Das Gerät bietet auch Zugang zum verschlüsselten Privat-TV-Angebot von freenet TV. An Schnittstellen besitzt der Receiver HDMI Out, Optical Out, Scart Out, USB, Ethernet sowie einen Aus- und Eingang für die Antenne (Koax). Der Verkaufspreis bei real (99,95 Euro) ist jedoch kein Schnäppchen, online gibt es das Modell zum Teil 15 Euro günstiger.