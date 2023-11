Internet per Handy in Dubai: Einfacher gehts nicht

Immer wenn man ins Nicht-EU-Ausland reist, stellt sich unwei­ger­lich die Frage: Wie kann ich im Ziel­land mit meinem Handy online sein? Denn auch wenn es der Erho­lung vermut­lich deut­lich zuträg­licher wäre, im Urlaub auch mal offline zu sein, werden viele Reisende nicht darauf verzichten wollen, mit Freunden und Familie zu Hause per Handy in Kontakt zu bleiben. Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Bild: teltarif.de / Thomas Michel Oft gibt es auch ganz prak­tische Gründe, mit dem Handy online gehen zu können - sei es zur Navi­gation per Google Maps oder um Tickets für Attrak­tionen kaufen zu können. Denn in vielen Ländern ist es mitt­ler­weile Stan­dard, Tickets online bzw. per App zu kaufen und diese dann nur per Handy am Eingang vorzu­zeigen. Natür­lich geht das auch per WLAN im Hotel zu erle­digen, aber prak­tischer ist es eben, wenn man nicht immer erst ein WLAN suchen und sich einbu­chen muss, um gewisse Sachen online am Handy erle­digen zu können. Letzt­lich verur­sacht sowas unter Umständen nur Stress - und eben diesen will man ja im Urlaub möglichst vermeiden.

VISA und kosten­lose SIM bei Einreise

Inter­essant ist daher die Vari­ante, die Touristen in den VAE zur Verfü­gung haben. Zumin­dest am Flug­hafen Dubai (DXB) bekommen Touristen, die zur Pass­kon­trolle nicht den Auto­maten, sondern einen Officer wählen, eine kosten­lose SIM-Karte vom Anbieter "du" bei der Pass­kon­trolle ausge­hän­digt. Diese SIM-Karte ist dadurch bereits auf den Nutzer regis­triert und kann sofort verwendet werden. Prak­tischer­weise ist sogar eine SIM-Karten-Entnahme-Nadel direkt mit im SIM-Karten-Bundle enthalten. Kostenlose SIM-Karte bei der Einreise nach Dubai

Bild: teltarif.de / Thomas Michel Nach Einlegen der SIM-Karte ins eigene Handy wird der Tourist mit einer persön­lichen SMS begrüßt und darauf hinge­wiesen, dass diese SIM-Karte für 24 Stunden ein Daten­volumen von 1 GB beinhaltet. Wer mehr Daten braucht oder die SIM-Karte über den gesamten Aufent­halt in den Verei­nigten Arabi­schen Emiraten nutzen möchte, kann ein Daten­paket über die App vom Anbieter du buchen. Dazu ist keine Regis­trie­rung nötig und bezahlt werden kann einfach per Kredit­karte. Für mehr Daten­volumen oder Tele­fonie hat du einige Optionen mit verschie­dener Lauf­zeit. Mehr Details dazu finden Sie in unserem Reise­rat­geber Dubai/VAE.

Unge­fragte Regis­trie­rung zumin­dest frag­würdig

Wird die SIM-Karte nicht genutzt oder nach den ersten 24 Stunden kein weiteres Paket gebucht, deak­tiviert sich die SIM nach spätes­tens einer Woche ohne weiteres Zutun. Nun könnte man bemän­geln, dass hier eine SIM-Karte auf den eigenen Namen bzw. Reise­pass regis­triert wird, ohne dass der Kunde dazu sein Einver­ständnis gegeben hat. Das ist richtig und aus Sicht von west­lichen, in Demo­kra­tien aufge­wach­senen Touristen sicher frag­würdig.

Aller­dings sollte man sich vor der Anreise in die VAE bewusst machen, dass die VAE keine demo­kra­tische Repu­blik ist und dort ganz andere Gesetze und Regeln gelten. Das gilt dann eben nicht nur für das eigene Verhalten in der Öffent­lich­keit, gewisse Klei­dungs­vor­schriften oder Verbote für Medi­kamente, die in Deutsch­land teil­weise sogar rezept­frei erhält­lich sind, sondern eben auch für den Daten­schutz bzw. die Rechte der Verbrau­cher. Wer sich also an all den Sachen nicht stört, die anders sind als in der west­lichen Welt, sollte auch mit der unge­fragt regis­trierten SIM-Karte bei der Einreise kein Problem sehen. Immerhin deak­tiviert sich die SIM auto­matisch, und wer sie nicht nutzt, kann auch nicht getrackt werden - sollte das tatsäch­lich der Fall sein.

Online ja, aber wie und wie teuer?

Aus welchen Gründen auch immer man im Ausland online sein will oder muss, stellt sich doch immer die Frage, welche Möglich­keiten es gibt und was es letzt­lich kostet. Für beliebte Reise­länder außer­halb der EU haben viele deut­sche Mobil­funk­anbieter mitt­ler­weile mehr oder weniger güns­tige Optionen, die entweder vorab in Deutsch­land oder bei Ankunft im Reise­land gebucht werden können. Diese Optionen bieten dann für einen begrenzten Zeit­raum vorwie­gend ein Daten­volumen-Kontin­gent an. Leider ist man dabei von seinem Mobil­funk­anbieter abhängig, ob es eine solche Option gibt oder nicht.

Eine weitere Alter­native ist der Kauf einer so genannten Roaming-SIM-Karte, die bereits in Deutsch­land erworben und akti­viert werden kann. Weitere Details dazu lesen Sie in unserem Ratgeber zu Roaming-SIMs. Vorteil ist, dass diese SIM-Karten schon in Deutsch­land akti­viert werden können und man sich damit sicher sein kann, dass diese im Ziel­land sofort funk­tio­niert. Nach­teil ist, dass die Daten­kon­tin­gente relativ teuer erworben werden müssen.

Lokale SIM kaufen

Schließ­lich gibt es noch die Möglich­keit, im Reise­land eine Prepaid­karte eines lokalen Mobil­funk­anbie­ters zu kaufen. Diese sind in der Regel preis­wert, es gibt aber unter Umständen einige Hürden zu nehmen: So kann die SIM-Karte natür­lich erst nach der Einreise in einem lokalen Geschäft gekauft werden, bei dem es Probleme durch eine Sprach­bar­riere geben kann. Zudem sollte man genau wissen, was man braucht, um nicht vor Ort einen Tarif ange­boten zu kommen, der völlig über­dimen­sio­niert und somit entspre­chend teuer ist. Nichts ist ärger­licher, als gleich zu Beginn einer Reise das Gefühl zu haben, "übers Ohr gehauen worden zu sein".

Modell für die Zukunft

Das Beispiel in Dubai zeigt auf jeden Fall, wie einfach es sein kann, im Ausland eine lokale SIM-Karte zu nutzen. Bleibt zu hoffen, dass das auch in anderen Staaten Schule macht - zumin­dest in der west­lichen (demo­kra­tischen) Welt sollte das aber nur nach Einwil­ligung des Reisenden erfolgen. Dennoch ist das Handy in den letzten Jahren immer wich­tiger geworden, so dass es selbst­ver­ständ­lich oder sogar zwin­gend erfor­der­lich ist, auch im Ausland mit dem Handy online sein zu können. Inner­halb der EU gehören solche Probleme ja schon seit 2017 der Vergan­gen­heit an.

Weitere Details zum Thema "Mit dem Handy nach Dubai" lesen Sie in unserem Roaming-Ratgeber.