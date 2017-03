Schnäppchen-Check: Dual-SIM-Smartphone mit LTE

ZTE Blade A452 günstig bei Real erhältlich Bei Real ist bis zum 12. März ein Dual-SIM-Smartphone mit LTE-Unterstützung erhältlich. Dabei handelt es sich um das ZTE Blade A452 in der Farbvariante Gold. Das Smartphone kostet in den Filialen 90,99 Euro. Der Interessent hat die Möglichkeit, bei Online-Bestellung sich das Modell in eine Real-Filiale liefern zu lassen. Der Versand der Hardware ist für dieses Angebot allerdings derzeit auch kostenlos, was bei Real nicht immer der Fall ist.

Wir haben den Schnäppchen-Check durchgeführt: Ist das Real-Angebot mit dem ZTE Blade A452 wirklich gut oder ist das Smartphone bei anderen Händlern noch günstiger verfügbar? Ein kurzer Preis-Vergleich zeigt, dass Real eines der günstigsten Angebote für das ZTE-Modell hat. Nur bei einem eBay-Händler kostet das Smartphone samt der Versandkosten noch einen Euro weniger.

Diese Ausstattung bietet das ZTE Blade A452

Das ZTE Blade A452 ist mit einem 5-Zoll-Display ausgestattet, das eine Auflösung von 720 mal 1280 Pixel bei einer Pixeldichte von 293 ppi bietet. Im Inneren arbeitet ein MediaTek-MTK6735P-Prozessor, dessen vier Kerne mit je 1,3 GHz getaktet sind. Der CPU steht ein Arbeitsspeicher mit 1 GB zur Seite. Der interne Speicher bietet eine magere Kapazität von 8 GB; immerhin ist eine Speichererweiterung über den microSD-slot mit einer Speicherkarte um bis zu 32 GB möglich.

In puncto LTE-Unterstützung bietet das Smartphone Übertragungs­geschwindig­keiten von bis zu 150 MBit/s im Downstream bzw. bis zu 50 MBit/s im Upstream. Die Dual-SIM-Funktion mit Hybrid-Slot: Nur der erste der beiden Micro-SIM-Slot unterstützt LTE; in den zweiten Slot lässt sich wahlweise eine microSD-Speicherkarte oder eine GSM-Micro-SIM einstecken. Weiterhin steht für Schnappschüsse auf der Rückseite des ZTE Blade A452 eine 13-Megapixel-Kamera zur Verfügung. Die Frontkamera macht Aufnahmen mit lediglich 2 Megapixel.

Wir haben das Smartphone bereits auf Herz und Nieren geprüft. Warum es sich um ein Akku-Wunder handelt, erfahren Sie im Test des ZTE Blade A452.