Pixel 7: Dual-eSIM-Support kommt im März 2023

Google bestä­tigte jüngst offi­ziell die Unter­stüt­zung von Dual-eSIM für das Pixel 7. Wer dieses Smart­phone besitzt oder mit dem Kauf lieb­äugelt, muss sich bezüg­lich der Erwei­terung aber noch etwas gedulden. Das span­nende Feature, durch welches selbst bei zwei Tarifen auf eine physi­sche SIM-Karte verzichtet werden kann, sei erst für März 2023 ange­dacht. Zumin­dest in Deutsch­land soll die Funk­tion mit dem März-Update erscheinen. Dies äußerte Google gegen­über einer öster­rei­chi­schen Tages­zei­tung. Aller­dings hängt der konkrete Erschei­nungs­termin vom Support der hiesigen Netz­betreiber ab.

Google Pixel 7 (Pro) bekommt Dual-eSIM

Das Pixel 7 (Pro) kann in Zukunft Dual-eSIM

Google

Fast jedes halb­wegs aktu­elle Smart­phone verfügt über die Möglich­keit, von zwei SIM-Karten Gebrauch zu machen. Entweder in der klas­sischen Konfi­gura­tion mit zwei Nano-SIM-Karten oder in der hybriden Konfi­gura­tion mit einer Nano-SIM-Karte und einer eSIM. Google will beim Pixel 7 und beim Pixel 7 Pro eine dritte Vari­ante einführen. Die Rede ist von Dual-eSIM. In diesem Fall müssten Anwender also selbst mit zwei Tarifen keine Plas­tik­kärt­chen mehr benutzen. Andreas Proschofsky, lang­jäh­riger Redak­teur der vertrau­ens­wür­digen öster­rei­chi­schen Tages­zei­tung „der Stan­dard“, erfuhr von diesem Plan.

Pixel 7 Pro: LTPO mit ange­zogener Hand­bremse

Ein Update im März 2023 soll MEP für eUICC in Android 13 bei Pixel 7 (Pro) ergänzen. Das Datum wurde explizit für Deutsch­land bestä­tigt. Hinter diesen kryp­tischen Bezeich­nungen verste­cken sich zum einen „Multi Enabled Profiles“, also mehrere gleich­zeitig aktive eSIM-Profile und zum anderen der Begriff „Universal Inte­grated Circuit Card“, was der Fach­begriff der eSIM ist. Es bleibt abzu­warten, wann die Deut­sche Telekom, Voda­fone und o2 Dual-eSIM-Support anbieten. Eben­falls unbe­kannt ist die Verfüg­bar­keit der Dual-eSIM-Unter­stüt­zung in anderen Regionen.

LTPO-Displays sind auf dem Vormarsch. Panels auf Basis dieses niedrig tempe­rierten, poly­kris­tal­linen Sili­ziums, ermög­lichen eine extrem nied­rige Bild­wie­der­hol­rate. Das kommt der Ausdauer des Smart­phones zugute. Stati­sche Inhalte lassen sich beispiels­weise mit 1 Hz darstellen. Leider bot das Pixel 7 Pro dennoch ab Werk nur 60 Hz und 120 Hz. Google gab gegen­über „der Stan­dard“ aber bekannt, dass das Always-on-Display jetzt mit 10 Hz läuft. Diverse andere Szena­rien habe man auf 30 Hz gestutzt. Ob das in der Praxis zutrifft, muss sich noch zeigen.

Übri­gens: Bis zum 17. Oktober gibt es die Pixel Watch gratis zum Pixel 7 Pro dazu.