Online-Handy-Shops: Smartphone mit Tarif meist günstiger

Online-Mobilfunkshops im Test Die Frage, ob es sinnvoll ist, einen Handy-Vertrag gebündelt mit einem mehr oder weniger subventionierten Smartphone zu kaufen, beschäftigt teltarif.de und seine Leser seit vielen Jahren. Fakt ist: Insbesondere bei den Netzbetreibern ist die Subventionierung von Smartphones in den vergangenen Jahren stark zurückgefahren worden. Wer sein neues Handy lieber in monatlichen Raten abstottert, zahlt manchmal insgesamt sogar mehr, als wenn er es direkt bei einem freien Online-Shop per Einmalzahlung kaufen würde.

Die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) hat nun untersucht, inwieweit Kunden Geld sparen können, die ein Paket aus Handy und Tarif nicht beim Netzbetreiber, sondern bei einem unabhängigen Online-Shop erwerben. Die untersuchten Shops wurden darüber hinaus nach diversen Kriterien bewertet.

Preisunterschiede sind feststellbar

Die Marktforscher haben herausgefunden, dass im Vergleich zum Direktkauf beim Mobilfunkanbieter teils ordentlich Geld gespart werden kann. Beim iPhone X 64 GB kombiniert mit einem Vodafone Red L gab es beispielsweise eine Preisdifferenz zwischen 1823,65 Euro Gesamtpreis bei Vodafone und 1583,77 Euro bei logitel.de. Für ein Samsung Galaxy S9 mit dem Tarif o2 Free L ermittelten die Marktforscher direkt bei o2 im 24-Monats-Vertrag einen Gesamtpreis von insgesamt 1235,74 Euro, d.h. pro Monat effektiv (also inklusive anteiliger Einmalzahlungen) 51,49 Euro. Dieselbe Kombination aus Handy und Vertrag war bei preis24.de gut 100 Euro günstiger - hier bezahlt der Kunde über zwei Jahre nur 1135,68 Euro beziehungsweise effektiv 47,32 Euro monatlich.

Insgesamt wurden zehn Online-Mobilfunkshops in der Studie untersucht, welche über ein breites Sortiment von Marken-Smartphones sowie Tarifen in allen deutschen Netze verfügen. Getestet wurden 7mobile.de, deinhandy.de, handy-deutschland.de, handyflash.de, handytick.de, logitel.de, mobildiscounter.de, modeo.de, preis24.de und sparhandy.de.

Das Testurteil setzt sich aus den Leistungen der Anbieter in fünf Haupttestkategorien zusammen. Produkt- und Tarifvielfalt wurden ebenso bewertet wie Preise, komfortable Bedienung der Webseite, Transparenz bei Abrechnungen und der Kundendienst.



Ergebnisse des Shop-Tests

Der im Mittel über alle getesteten Smartphones und Tarife günstigste Anbieter im Test war preis24.de. Die wenigsten Punkte im Test gewann 7mobile.de. Die Tester betonen, dass nicht bei allen Online-Mobilfunkshops die Kosten transparent ausgewiesen wurden. Teils wurde nur in Fußnoten darauf hingewiesen, dass sich zum Beispiel ab dem 13. Monat die Grundgebühr erhöht oder zusätzliche einmalige Kosten wie Anschluss- oder Bereitstellungsgebühren anfallen. Vorbildlich bei der Transparenz waren handy-deutschland.de, preis24.de und modeo.de.

Wer noch nicht auf einen bestimmten Tarif und/oder Provider festgelegt ist, könne vor allem bei preis24.de, mobildiscounter.de und modeo.de noch deutlich mehr sparen, weil hier auch günstige Tarife abseits der großen Netzbetreiber zum gewünschten Smartphone angeboten werden. Die Tester empfehlen, für den eigenen, individuellen Fall stets mehrere Anbieter zu vergleichen. Denn nicht für jede Smartphone-Tarif-Kombination sei derselbe Online-Mobilfunkshops der günstigste.

Eine gute und kompetente Beratung suchten die Bewerter angesichts der teils großen Vielfalt an Tarifen und Smartphones bei den Online-Mobilfunkshops leider oft vergebens. Dies ist sicherlich den günstigen Preisen geschuldet - viele Shops konzentrieren sich überwiegend aufs Verkaufen, bei Fragen zum Tarif oder zu Tarifoptionen ist dann ohnehin der Provider der korrekte Ansprechpartner.

In einem separaten Ratgeber nennen wir weitere Online-Tarif-Shops und verraten, wie Sie günstige Tarif-Schnäppchen finden.

