Übersicht: DSL-Tarife bis maximal 30 Euro pro Monat

Glas­faser-Anschlüsse können schnell 60 Euro und mehr pro Monat kosten. Vielen reicht aber auch ein DSL-Anschluss aus. Wir haben uns einen Über­blick verschafft, was es für maximal 30 Euro pro Monat bei welchen Anbie­tern gibt.

In Zeiten von 4K-Video­strea­ming und deren Paral­lelnut­zung in Haus­halten wird eine Inter­netver­bindung, die hohe Band­breiten ermög­licht, immer wich­tiger. Glas­faser- und Kabel-Anschlüsse, die diese Anfor­derungen erfüllen, kosten aber schnell mal ab 60 Euro aufwärts Grund­gebühr pro Monat. Wenn man aber nicht gerade viele Endge­räte auf einmal im Haus­halt mit hoch­auflö­senden Streams, Spiele-Strea­ming und Co. versorgen muss, sind High-End-Band­breiten gar nicht nötig und es lässt sich eine gute Summe monat­lich sparen.

Wir haben uns ange­schaut, was es für einen monat­lichen Betrag von maximal 30 Euro bei verschie­denen Anbie­tern gibt und welche Kondi­tionen die vorge­stellten Tarife beinhalten. Sicher­lich ist kein Glas­faser-Anschluss zu dem Preis drin, aber ein solider DSL-Anschluss mit 16 MBit/s Band­breite im Down­stream, mit dem Alltags­surfer und HD-Video­streamer gut zurecht­kommen, ist in der Regel möglich.

DSL-Tarife mit 16 MBit/s - einer bietet mehr

DSL-Tarife bis 30 Euro im Überblick Die meisten Tarife, die wir bis zu einer maxi­malen Grund­gebühr von 30 Euro pro Monat gefil­tert haben, bieten eine Band­breite von 16 MBit/s. Nur der Anbieter o2 bietet im Tarif "my Home M" 50 MBit/s, im Tarif "my Home S" sind es aller­dings nur 10 MBit/s. Inter­essant sind auch die verfüg­baren Band­breiten, die für den Upstream rele­vant sind. Das ist vor allem für Nutzer wichtig, die größere Daten­mengen in einer ange­messenen Geschwin­digkeit ins Netz bringen wollen.

In der Regel bieten die Tarife bis maximal 30 Euro nur geringe Band­breiten, durch­schnitt­lich können Nutzer mit 1 MBit/s im Upstream rechnen (Tarife "Red Internet 16" und "Red Internet&Phone 16" von Voda­fone, "DSL 16" von 1&1, "Komplett 1" und "Komplett 2" von cong­star sowie "Komplett easy" und "Komplett allnet" von easy­bell und "DSL Star Basic" von prima­call).

In den Tarifen "Magenta Zuhause XS" von der Telekom und "my Home S" von o2 stehen 2,4 MBit/s zur Verfü­gung. Nur im Tarif "my Home M" von o2 ist ein maxi­maler Upstream mit 10 MBit/s möglich.

Monat­liche Kosten

Sechs der ausge­wählten Tarife kosten knapp 30 Euro monat­lich. Der güns­tigste Tarif ist beim Anbieter prima­call zu finden. Im Tarif "DSL Star Basic" fällt eine monat­liche Grund­gebühr von 22,95 Euro an. Der zweit­güns­tigste Tarif findet sich beim Anbieter easy­bell. "Komplett easy" kostet pro Monat 24,95 Euro. Danach folgen "Komplett 1" von cong­star mit 24,99 Euro, "my Home S" von o2 und "Red Internet 16" von Voda­fone mit jeweils 24,99 Euro pro Monat.

Die höchsten Band­breiten der ausge­wählten Tarife bietet "my Home M" von o2. Zum Preis von monat­lich 29,99 Euro stehen Nutzern Band­breiten von 50 MBit/s im Down­stream und 10 MBit/s im Upstream zur Verfü­gung.