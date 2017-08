Günstige Kabel-Internet-, DSL- und VDSL-Tarife im Vergleich

eazy20 im Vergleich: Geht es noch günstiger?

In einer ersten Übersicht haben wir den eazy20 mit den über­regionalen DSL-Angeboten verglichen. Zudem haben wir als Referenz einen ähnlichen Tarif im Kabelnetz von Unitymedia ausgewählt und die Kosten gegenüber gestellt. Wie günstig ist das Angebot des Kabel-Internet-Discounters wirklich? Im Vergleich zum Unitymedia-Angebot hat der eazy-Tarif den klaren Preis-Vorteil. So spart der Kunde über die gesamte Mindest­vertrags­laufzeit von 24 Monaten immerhin rund 350 Euro, wenn er den eazy20 bucht. Aber auch im Vergleich zu den übrigen DSL- oder VDSL-Tarifen kann sich das Discounter-Angebot durchaus sehen lassen und ist sowohl über einen Zeitraum von 24 als auch über 36 Monaten mit Abstand der günstigste Tarif.

In der Übersicht sticht allerdings der DSL S von Telefónica (o2) in einigen Punkten hervor. So erhält der Kunde hier eine Geschwindigkeit von bis zu 25 MBit/s im Downstream - dies sind bis zu 5 MBit/s mehr als im eazy20. Das entscheidende Detail ist aber der Upstream, der bis zu 5 MBit/s beträgt - also fünfmal so hoch sein kann wie der des eazy20.

Außerdem kann der DSL S mit einer Flatrate ins nationale Mobilfunknetz punkten, die keine der anderen Offerten bietet. Über eine Laufzeit von 24 Monaten ist der DSL S teurer und kosten ohne Laufzeit noch mehr. Aber einen prägnanten Nachteil gibt es im o2-Tarif auch: Nach dreimaliger Überschreitung von 300 GB Datenvolumen pro Monat in Folge reduziert sich die Bandbreite in allen weiteren Monaten nach einem erneuten Verbrauch von jeweils 300 GB Datenvolumen auf 2 MBit/s im Up- und Downstream.

Die mit Abstand teuersten Doppel-Flats bieten die Telekom mit dem Magenta Zuhause S und congstar mit dem Komplett 2 an. Außerdem sieht man anhand der Tabelle gut, dass der congstar- und o2-Tarif auch ohne eine Laufzeit zu haben sind. Tarife mit kurzer Laufzeit sind zwar über 24 und 36 Monate gesehen teurer als die Langzeit­verträge, haben für den Kunden aber stets den Vorteil, dass dieser flexibel beendet werden kann.

Auf Seite 2 lesen Sie, wie sich der Tarif eazy50 im Vergleich schlägt und ob er auch die günstigste Doppel-Flat bei den 50-MBit/s-Anschlüssen ist.