So klappt der DSL-Wechsel bei Umzug & Sonderkündigung

Vor einigen Monaten haben viele Fest­netz-Internet-Provider damit begonnen, ihre Kunden über Preis­erhö­hungen zu infor­mieren. Teil­weise sind Verbrau­cher sogar während der Vertrags­lauf­zeit betroffen - und wollen den Anbieter wech­seln. Doch wie gelingt das am besten? Darüber unter­halten wir uns im aktu­ellen Podcast von teltarif.de mit Alex­ander Kuch.

Darüber spre­chen wir heute

Tipps zum Providerwechsel im Festnetz

Foto: teltarif.de Wenn Anbieter die Preise erhöhen, müssen sie ihren Kunden ein außer­ordent­liches Kündi­gungs­recht einräumen. Nicht immer findet der Nutzer bei einem anderen Provider einen güns­tigeren Anschluss - manchmal ist der erhöhte Preis des bishe­rigen Provi­ders immer noch güns­tiger als die Neupreise bei anderen Anbie­tern.

Nichts­des­totrotz kündigen viele Kunden in der Situa­tion - um dem Provider zu zeigen, dass sie so nicht behan­delt werden möchten. Doch dabei sind einige Spiel­regeln zu beachten, etwa wenn es um die Mitnahme bestehender Tele­fon­num­mern geht oder wenn gewähr­leistet sein muss, dass der Anschluss unter­bre­chungs­frei weiter­läuft.

Die Bundesnetz­agentur empfiehlt gene­rell ein fest defi­niertes Stan­dard-Verfahren, über das wir uns in der aktu­ellen Ausgabe des Podcasts von teltarif.de unter­halten. Darüber hinaus gehen wir auf aktu­elle Probleme bei der Fest­netz-Versor­gung ein, etwa ein mona­telang anhal­tender Leitungs­aus­fall in einer Huns­rück-Gemeinde oder einen Ort in Nieder­sachsen, wo ein Neubau­gebiet erst gar nicht mit Fest­netz versogt wird.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Der "Strip­penzieher und Tarif­dschungel"-Podcast erscheint in loser Folge. Wir wünschen gute Unter­haltung und freuen uns über Ihr Feed­back in den Kommen­taren, per Apple Podcasts oder per E-Mail. Weitere Infor­mationen und einen Über­blick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Über­sichts­seite.

Podcast direkt anhören und abon­nieren

