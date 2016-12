Neuer Mobilfunkanbieter Goood nutzt Drillisch-Services

Der in der Startphase befindliche Anbieter Goood setzt bei seinem Tarifangebot auf Services von Drillisch, wie eine teltarif.de-Recherche ergeben hat.

Goood nutzt Services von Drillisch In Kürze wird der neue Mobilfunk­anbieter Goood offiziell mit der Vermarktung seiner Tarif starten. Wie nun bekannt wurde, setzt Goood dabei auf eine Zusammenarbeit mit Drillisch anstelle direkt über Telefónica zu gehen, wie beispielsweise Tarifhaus.

Wie eine teltarif.de-Recherche ergeben hat, wird Goood sein Angebot in Zusammenarbeit mit der Drillisch Online AG bereitstellen. Bei Goood handelt es sich um einen neuen Anbieter, der sich vor allem durch seinen sozialen Aspekt von den Mitbewerbern abheben möchte. Konkret geht ein Teil der Grundgebühr dabei an einen guten Zweck, den sich der Nutzer selbst aussuchen können wird. Der monatliche Spendenbetrag soll dabei separat von Goood per SEPA-Mandat eingezogen werden, während die Drillisch Online AG den Grundgebührenanteil für die Mobilfunkleistungen einbehält.

Goood: Drillisch tritt als Full-Service-Provider auf

Wir haben uns bei Drillisch erkundigt, wie die genau die Kooperation aussieht. Wie uns die Pressestelle mitteilte, wird Drillisch als Full-Service-Provider auftreten und sich um alle Aspekte rund um das Mobilfunkangebot und den Kundenservice kümmern. Sprich auch die Kundendaten von Goood-Nutzern lagern dann auch bei Drillisch. Allein die Vermarktung und die Abwicklung des Spenden-Features werde von Goood übernommen.

Wer goood.de derzeit ansurft, findet auf einer Unterseite bereits buchbaren Tarife vor. Allerdings sind die Offerten noch nicht für den eigentlichen Live-Betrieb bestimmt und das System wird noch getestet, wie uns der Anbieter mitteilte. Wir werden über das Tarifangebot berichten, sobald die finalen Informationen vorliegen.