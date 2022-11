Die Nächste bitte: Drillisch stampft weitere Marke ein

Schon öfter hat Dril­lisch seinen beacht­lichen Zoo an Tarif-Marken ausge­mistet. Nun wurde erneut eine Marke einge­stampft. Wir erläu­tern, wie es mit den Bestands­kunden weiter­geht.

Galaxy Experte von Drillisch: Neuvermarktung eingestellt

Bild: Drillisch Online GmbH Dril­lisch hat in die "Ehe" mit 1&1 eine Menge an Tarif­marken mitge­bracht, die teils auch durch frühere Über­nahmen zu Dril­lisch gekommen sind. Ein Beispiel ist eteleon, das im Februar einge­stellt worden war. "Einstel­lung" heißt in diesem Fall bei Dril­lisch immer: Die Neuver­mark­tung wurde einge­stellt, Bestands­kunden können den Tarif weiter­nutzen und auch das Kunden­center wie gewohnt aufrufen.

So ging es nun einer weiteren Dril­lisch-Marke, die inzwi­schen die Neuver­mark­tung einge­stellt hat.

Mehr als nur eine Tarif-Marke

Bild: Drillisch Online GmbH Unter galaxyexperte.de star­tete Dril­lisch im Jahr 2019 eine neue Tarif­marke, die deut­lich mehr war, als nur eine Marke für Discount-Tarife: Bei Galaxy Experte gab es auch zahl­reiche Smart­phones - wie der Name schon sagte über­wie­gend von Samsung. Auch das ganze Design der Webseite war sehr stark vom Samsung-Design geprägt, der größte Teil des Bild- und Grafik­mate­rials dürfte in Absprache direkt von Samsung über­nommen worden sein.

Zu den Galaxy-Experte-Tarifen im Telefónica-Netz konnten Tarif­optionen wie BILDplus, Napster Music-Flat, Zattoo Online Fern­sehen, maxdome, Friendsu­rance-Handy­ver­siche­rung und auch MultiCards hinzu­gebucht werden. Bei den Bundles mit Tarif und Smart­phone galt es natür­lich immer zu prüfen, ob das Gerät damit wirk­lich güns­tiger erhält­lich war oder ob man durch das monat­liche Abstot­tern letzt­end­lich nicht mehr für das Gerät bezahlt hat.

Immerhin nahm Galaxy Experte als offi­zieller Samsung-Vertriebs­partner immer auch an den diversen Samsung-Aktionen teil, bei denen es beispiels­weise Kopf­hörer ohne Aufpreis zum Smart­phone gab oder beim Eintau­schen eines älteren Smart­phones eine Prämie winkte. Auch gebrauchte Refur­bished-Geräte hatte Galaxy Experte zuletzt im Sorti­ment. In einem "Magazin" wurden Geräte und Zubehör ange­priesen und es gab "Tipps und Tricks", was natür­lich wieder dem Verkauf der ange­botenen Geräte und Tarife dienen sollte.

So geht es für Bestands­kunden weiter

Wer nun die Seite galaxyexperte.de aufruft, wird auto­matisch auf service.galaxyexperte.de weiter­geleitet, wo es noch den Login ins Online-Kunden­center gibt. Das entspricht der übli­chen Stra­tegie Dril­lischs bei der Einstel­lung von Tarif-Marken: Für Bestands­kunden ändert sich nichts, sie können im Kunden­center wie gewohnt den Tarif verwalten, Rech­nungen abrufen, den Tarif wech­seln und Optionen buchen sowie stor­nieren.

In der Regel ist es aber so, dass die Tarife dann nach einer gewissen Zeit nicht mehr an den aktu­ellen Markt ange­passt werden. Und hier müssen wir Galaxy Experte attes­tieren, dass die dort ange­botenen Tarife ohnehin nie beson­ders günstig waren. Die Tarife anderer Dril­lisch-Marken boten oft deut­lich mehr fürs Geld. Die Tarife von Galaxy Experte waren auch nie Teil der wöchent­lichen Tarif-Rabatt-Aktionen von Dril­lisch.