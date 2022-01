(V)DSL: Kein direkter Wechsel von 1&1 zu Drillisch?

Die neuen DSL-Tarife von Dril­lisch sind günstig - manch ein 1&1-Kunde in einem teuren DSL-Vertrag möchte viel­leicht gerne wech­seln. Doch das Unter­nehmen legt den Kunden Steine in den Weg.

1&1-Drillisch mit schwierigem Wechsel bei DSL für Bestandskunden

Bild: 1und1 Drillisch, Montage: teltarif.de Nachdem die Mobil­funk­marken von Dril­lisch für ihre Bestands­kunden im Kunden­center schon seit längerer Zeit DSL-Tarife von 1&1 ange­boten hatten, star­tete Ende Dezember offi­ziell die Vermark­tung von Dril­lisch-DSL-Tarifen auch für Neukunden. Preis­lich geht es los bei 19,99 Euro für einen DSL-16-Anschluss - und der Preis bleibt dauer­haft gleich.

Erste 1&1-DSL-Kunden werden sich seither verwun­dert die Augen gerieben und sich gefragt haben: "Warum bekommen wir das nicht zu diesem Preis - und warum bleibt bei uns der Preis nicht dauer­haft gleich?" Doch nun stellt sich heraus: Wer von 1&1 DSL zu Dril­lisch DSL wech­seln will, dem legt das Unter­nehmen Steine in den Weg.

Kunde meldet Schwie­rig­keiten beim Wechsel

1&1-Drillisch mit schwierigem Wechsel bei DSL für Bestandskunden

Bild: 1und1 Drillisch, Montage: teltarif.de Am 20. Januar schrieb uns ein teltarif.de-Leser, der DSL-Kunde bei 1&1 ist:

Nachdem ich Ihren Beitrag über 1&1 "Neue Dril­lisch DSL Tarife ab 19,99 Euro auch für Neukunden" gelesen hatte, wollte ich mehr wissen. Da ich seit einiger Zeit 1&1-Kunde bin und in einigen Wochen eine even­tuelle Vertrags­ver­län­gerung ansteht, habe ich mich zunächst an 1&1 gewandt mit der Frage, ob man bei Vertrags­ver­län­gerung ähnlich güns­tige Tarife (wie bei Dril­lisch) bekommen könnte. Ich habe zwar ein Angebot von 1&1 bekommen, aber es war nicht annä­hernd mit den Dril­lisch-Tarifen zu verglei­chen. Auch wurden die von mir erwähnten Dril­lisch-Tarife mit keiner Silbe erwähnt. Daraufhin habe ich mich an Dril­lisch Online gewandt, aber leider bis heute keine Antwort erhalten. Auch direkte Anfragen an PremiumSIM, sim.de, winSIM usw., wie ein Wechsel statt­finden könnte, blieben unbe­ant­wortet. Dann habe ich in diversen Internet-Foren gelesen, dass andere 1&1-Kunden ähnliche Erfah­rungen gemacht haben. Sie alle schei­terten beim Wech­sel­ver­such an dem Punkt, an dem man seinen "alten" Anbieter eintragen muss. Nun meine Frage an Sie: Ist es 1&1-Kunden (Alt-Kunden) nicht möglich, zu Dril­lisch zu wech­seln, um von den güns­tigen Tarifen zu profi­tieren?

Die Antwort von Dril­lisch

Bei unserer Kontakt­auf­nahme mit Dril­lisch fragten wir, ob 1&1-Kunden ein direkter Wechsel zu Dril­lisch-DSL möglich sei, und zwar auch ohne Hinder­nisse und Wech­sel­gebühren. Außerdem wollten wir wissen, ob bei diesem Wechsel die Mitnahme der Rufnum­mern möglich ist. Konkret erfragten wir, ob die bishe­rigen Kunden dann die Neukunden-Kondi­tionen bei Dril­lisch DSL erhalten.

Gene­rell wollten wir wissen, warum Kunden-Anfragen von 1&1 und Dril­lisch hierzu nicht beant­wortet werden und warum es nicht möglich ist, bei der Neuan­mel­dung zu Dril­lisch DSL dann 1&1 DSL als bishe­rigen Provider einzu­tragen. Leider beant­wor­tete ein Spre­cher unsere Anfrage nur kurz:

Beim Dril­lisch DSL-Tarif handelt es sich um ein Produkt von 1&1. Dies wird dem Kunden auch im Bestell­pro­zess erläu­tert. Es handelt sich bei dem darge­legten Sach­ver­halt daher nicht um einen Anbie­ter­wechsel.

Eine Einschät­zung (von Alex­ander Kuch):

In juris­tischer Hinsicht hat der Dril­lisch-Spre­cher zwar recht: Ein Anbie­ter­wechsel im Sinne des Gesetzes ist ein Wechsel des Unter­neh­mens, und nur dann greifen auch die gesetz­lichen Rege­lungen zum Anbie­ter­wechsel, zu Wechsel-Fristen und zur kosten­losen Portie­rung.

Trotzdem wird der Groß­teil der mögli­cher­weise seit Jahren treuen 1&1-DSL-Kunden eine derar­tige Antwort als Schlag ins Gesicht empfinden: Hat Dril­lisch es denn immer noch nicht kapiert und wieder­holt jetzt denselben Fehler wie beim Wechsel zwischen den zahl­losen Mobil­funk­marken? Schon seit Jahren kommen sich Kunden einer Dril­lisch-Mobil­funk­marke veräp­pelt vor, wenn ihr Tarif bei einer anderen Dril­lisch-Marke (im Rahmen von Aktionen) plötz­lich mehrere Euro güns­tiger ange­boten wird und die Kunden­betreuung dann behauptet, ein Wechsel der Marke sei nicht möglich oder würde eine hohe Wech­sel­gebühr kosten. Juris­tisch ist das korrekt, aber will Dril­lisch diesen Kardi­nal­fehler bei der Wert­schät­zung treuer Bestands­kunden denn nun bei den DSL-Tarifen wieder­holen?

Wenn 1&1-Dril­lisch hierbei weiterhin so stur und kunden­unfreund­lich bleibt, muss der Provider damit rechnen, dass ihm die 1&1-DSL-Kunden in Scharen davon­laufen. Ange­sichts der seit Dezember geltenden neuen TKG-Rege­lungen sollten bei 1&1-Dril­lisch außerdem langsam mal die Alarm­glo­cken läuten. Denn wenn der Provider behauptet, Dril­lisch DSL wäre ein Produkt von 1&1, dann müssen genau diese Dril­lisch-Tarife nämlich 1&1-Kunden im Kunden­center per Gesetz als güns­tigere Alter­native ange­boten werden. Erfolgt dieses Angebot nicht, besteht die Gefahr, dass 1&1-Dril­lisch gegen geltende Gesetze verstößt.

Seit Anfang Dezember gibt es einige Ände­rungen im Vertrags­recht. Wir haben die Neue­rungen in einem Podcast von teltarif.de bespro­chen:

Das sind die neuen Rechte für Verbrau­cher Download RSS Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version.