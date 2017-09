Drillisch: Apple iPhone 8 (Plus) mit Allnet-Flat & LTE

Bei den Drillisch-Marken sind ab sofort auch das Apple iPhone 8 und 8 Plus im Bundle mit den Allnet-Flats und LTE erhältlich. Wir zeigen, was der Interessent für die Hardware zuzahlen muss.

Apple iPhone 8 und 8 Plus bei den Drillisch-Marken mit Allnet-Flat Bei Drillisch sind ab sofort auch das neue Apple iPhone 8 und iPhone 8 Plus in drei Farb- sowie zwei Speicher­varianten im Sortiment. Die Apple-Smartphones sind unter anderem im Bundle mit den Allnet-Flatrates der Drillisch-Marken smartmobil und yourfone verfügbar. Weiterhin sind die iPhone-Pakete online auch für Neukunden und Bestandskunden zum Beispiel bei simply, winWIM und PremiumSIM im Angebot.

Die neue iPhone-Generation ist im Bundle mit den Smartphone-Tarifen inklusive LTE-Unterstützung bei smartmobil buchbar: So ist der Tarif LTE Pro für monatlich 34,99 Euro zu haben und die einmalige Zuzahlung für das iPhone 8 (64 GB) beträgt 299,99 Euro. Die Zuzahlung für das Apple iPhone 8 Plus (64 GB) beträgt im gleichen Tarif 399,99 Euro. Der LTE Pro beinhaltet eine Allnet-Flat für unbegrenzte Gespräche ins deutsche Festnetz und Mobilfunknetz. Außerdem ist eine SMS-Flatrate Bestandteil der Konditionen. Dem Kunden steht auch ein ungedrosseltes Datenvolumen von 5 GB mit einer Übertragungs­geschwindig­keit von bis zu 225 MBit/s im Downstream zur Verfügung. Alle Details zur smartmobil-Offerte erhalten Sie auf der Tarifseite zu smartmobil LTE Pro.

LTE Special und LTE Starter

Außerdem steht das Apple iPhone 8 für die smartmobil-Tarife LTE Special und LTE Starter zur Auswahl. Für monatlich 17,49 Euro über die gesamte Vertrags­laufzeit ist der LTE Special erhältlich. Der einmalige Gerätepreis beträgt 649,99 Euro. Der gleiche Betrag für das iPhone 8 mit 64 GB internem Speicher gilt auch für den Tarif LTE Starter der mit monatlich 19,99 Euro im ersten Vertragsjahr und ab dem 13. Monat mit 24,99 Euro zu Buche schlägt. Entsprechend teurer wird es für die 256-GB-Version des iPhone 8: Zuzahlung 799,99 Euro im LTE Special und Starter bzw. 449,99 Euro mit LTE Pro.

Das Apple iPhone 8 Plus (64 GB) kostet einmalig 749,99 Euro im Bundle mit dem LTE Special oder Starter. Für die 256-GB-Version des Apple-Smartphone fallen einmalig 899,99 Euro im LTE Special und Starter an - 549,99 Euro sind es in Verbindung mit dem LTE Pro von smartmobil.

Natürlich sind das Apple iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X noch bei anderen Händlern oder Mobilfunk-Anbietern mit oder ohne Vertrag erhältlich. Dabei kann es zum Teil zu langen Wartezeiten kommen und nicht überall sind die neuen iPhone-Modell ohne Netlock verfügbar: