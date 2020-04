Drahtlose Mikrofone künftig anmelde- und gebührenfrei

Wenn die Stars im Fern­sehen oder Theater auftreten, haben Sie meist ein Mikrofon in der Hand, am Revers ange­klipst oder am Hals ange­hängt. Lange Kabel sind bei aufwen­digen Produk­tionen mehr als lästig und sie können zertreten, gequetscht oder gebro­chen werden oder es schleicht sich ein nerviges Brummen ein. Die elegante Lösung lautet über Funk.

Nagel­neue Funk­mi­kro­fone auf nicht mehr gültigen Frequenzen

Frequenzen für draht­lose Mikro­fone gibt es einige, doch sie änderten sich mit der Zeit immer wieder. Beispiels­weise mit der Einfüh­rung von LTE 800: Auf einmal kamen aus den Laut­spre­cher­boxen einer pfäl­zi­schen Gemeinde in ihrem frisch reno­vierten Dorf­ge­mein­schafts­haus schrille Töne und der Haus­meister hatte die Dorf­ju­gend im Verdacht. "Schuld" war ein frisch instal­lierter LTE-Sender im Ort.



Anmel­dung entfällt

Das Problem: Die dort verwen­deten nagel­neuen Funk­mi­kro­fone verwen­deten Frequenzen, die gerade für den LTE-Mobil­funk frei­ge­geben worden waren. Der Tech­niker des Herstel­lers erklärte dem verblüfften Bürger­meister die Lage, die Anlage musste umkon­fi­gu­riert werden. Der erzürnte Bürger­meister schrieb an die Bundes­kanz­lerin und die Kosten der Umrüs­tung wurden seiner­zeit über­nommen.

Bislang mussten die Funk­mi­kro­fone bei der Bundes­netz­agentur "ange­meldet" werden. Vor dem ersten Sende­be­trieb war eine kosten­pflich­tige "Frequenz-Zutei­lung" der Bundes­netz­agentur notwendig. Das wurde jetzt geän­dert, die Frequenz-Zutei­lung für Mikro­fone ist jetzt "allge­mein", sprich kosten­frei.

Für die profes­sio­nelle Nutzung von draht­losen Mikrofon-Frequenzen sind Frequenzen im Bereich zwischen 470 und 694 Mega­hertz zuge­teilt. Durch die Allge­mein­zu­tei­lung entfielen für bislang rund 18 000 Einzel­zu­tei­lungen (= Geneh­mi­gungen) Gebühren und Nutzungs­bei­träge. Der Bundes­kul­turrat hatte befürchtet, dass alle diese Frequenzen an den Mobil­funk gehen und damit der Nutzung durch die Kultur- und Krea­tiv­wirt­schaft entzogen werden könnten. Das ist nun zunächst nicht der Fall, aber das Risiko, dass auch dort eines Tages Mobil­funk auftau­chen könnte, bleibt immer im Hinter­grund bestehen.

700 MHz für Mobil­funk, 600 MHz später auch?

Aktuell sind die Mobil­funk-Netz­be­treiber dabei, die Frequenzen für LTE 700 und 5G 700 zu "erobern", in den USA ist LTE/5G bereits auf 600 MHz möglich und wird durch T-Mobile USA genutzt. Früher oder später dürfte das auch in Europa so kommen. Dann müssen die Frequenzen für draht­lose Mikro­fone entweder erneut "geschoben" oder deren Bänder exklusiv aus dem Mobil­funk "ausge­klam­mert" werden.

Betreiber von schnur­losen Mikro­fonen sollten sich aber von Zeit zu Zeit infor­mieren, auf welchen Frequenzen sie aktuell noch funken können und dürfen. Gute Anlagen erlauben es, die Frequenz im Rahmen der aktu­ellen Vorschriften und im Rahmen der tech­ni­schen Möglich­keiten bei Bedarf zu wech­seln. Die Anlagen müssen weiterhin "zerti­fi­ziert" (früher "zuge­lassen") und entspre­chend markiert sein. Die Konfor­mi­täts­er­klä­rung muss dem Gerät beim Kauf beiliegen.

